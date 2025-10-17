Κρήτη: Ηλικιωμένος διατηρούσε… οπλοστάσιο και αρχαιότητες στο σπίτι του

Από πολεμικά τυφέκια και χειροβομβίδες μέχρι και… πήλινο αμφορέα και λίθινα θραύσματα εντοπίστηκαν σε οικία και χώρους ενός 77χρονου άνδρα, ο οποίος συνελήφθη για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων και Περί Προστασίας Αρχαιοτήτων και της εν γένει Πολιτιστικής Κληρονομιάς στο Ρέθυμνο. Βρέθηκαν και κατασχεθήκαν μεταξύ άλλων 16 όπλα, 12 γεμιστήρες, 2.000 φυσίγγια, 3 χειροβομβίδες, ποσότητα ζελατοδιναμίοτιδας, 6 δυναμίτες και 14 πυροκροτητές.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ «συνελήφθη χθες (16.10.2025) το πρωί σε περιοχή του Δήμου Αγίου Βασιλείου από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης 77χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων και Περί Προστασίας Αρχαιοτήτων και της εν γένει Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων ενεργειών και ειδικών δράσεων, που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Ρεθύμνης για την καταπολέμηση της παράνομης οπλοκατοχής και κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών που περιήλθαν στην ανωτέρω Υπηρεσία, χθες 16.10.2025 το πρωί πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση κατά την διάρκεια της οποίας πραγματοποιήθηκαν έρευνες στην οικία του ημεδαπού και σε διάφορους χώρους που χρησιμοποιεί.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Τέσσερα (4) πολεμικά τυφέκια

Δύο (2) πιστόλια

Ένα (1) μακρύκανο πυροβόλο όπλο

Ένα (1) περίστροφο

Τρεις (3) χειροβομβίδες

Ένα (1) αεροβόλο

Επτά -7- κυνηγετικά όπλα

Δώδεκα – 12- γεμιστήρες

Δύο χιλιάδες (2.000) φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων

– 343- γραμμάρια ζελατοδυναμίτιδα

Έξι (6) μασούρια δυναμίτη

Ένα (1) ακαριαίο φυτίλι

Δεκατέσσερις (14) πυροκροτητές

Τμήμα οβίδας όλμου

Εβδομήντα (70) κροτίδες

Ένα (1) μαχαίρι

Έξι (6) θήκες πιστολιών και περιστρόφων

Δυο (2) διόπτρες μακρύκανου όπλου

Μια (1) βαλλίστρα με 6 βέλη

Ένας (1) πήλινος αμφορέας και πλήθος πήλινων και λίθινων θραυσμάτων αγνώστου χρονικής περιόδου και

Ένα -1- κυλινδρικό αντικείμενο (τύπου βραχιόλι)

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης».