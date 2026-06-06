Κρήτη: Φυλάκιση και πρόστιμο 33.000 ευρώ σε ιδιοκτήτη αλόγου

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου, μετά από 5 χρόνια επέβαλε ποινή φυλάκισης ενός έτους και χρηματική ποινή 3800 ευρώ περίπου στον κατηγορούμενο για την υπόθεση βασανισμού και βάναυσης μεταχείρισης ενός αλόγου στον Άγιο Σύλλα Ηρακλείου το 2021. Εχει ήδη καταλογιστεί το Διοικητικό Πρόστιμο των 33.000 ευρώ στον κατηγορούμενο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας, «το ζώο κατέληξε καθώς η μακρόχρονη παραμέλησή του οδήγησε σε εξάπλωση της μόλυνσης και ανακοπή».

Στη δίκη παραστάθηκε προς υποστήριξη της κατηγορίας η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία (ΠΦΠΟ), με συνήγορο η οποία επεσήμανε ότι ο βασανισμός των ζώων είναι αποτρόπαια πράξη, δείκτης σοβαρής αντικοινωνικής συμπεριφοράς, ψυχικών διαταραχών και επικείμενης διανθρώπινης βίας.

Η Ομοσπονδία σε ανκοίνωσή της υπενθυμίζει ότι «στη χώρα μας η κακοποίηση και ο βασανισμός των ζώων δεν αποτελούν πλέον ιδιωτική υπόθεση, αλλά σοβαρό ποινικό αδίκημα που τιμωρείται με βαριές ποινές και υψηλά χρηματικά πρόστιμα. Η εγκατάλειψη, ο βασανισμός, η κακή μεταχείριση και η θανάτωση ζώων διώκονται ποινικά».