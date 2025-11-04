menu
Κρήτη: Φιλοξενία κορυφαίων Personal Travel Agents της Co-op Travel

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Η Περιφέρεια Κρήτης, στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων τουριστικής προβολής του νησιού και σε συνεργασία με το Γραφείο Ε.Ο.Τ. Ηνωμένου Βασιλείου & Ιρλανδίας, φιλοξένησε στα τέλη Οκτωβρίου 2025, στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, 35 συνεργάτες της Co-op Travel – μέλους του μεγαλύτερου ταξιδιωτικού συνεταιριστικού οργανισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο, The Midcounties Co-operative.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας Κρήτης «η δράση αυτή εντάσσεται στο ετήσιο πρόγραμμα ταξιδιών εξοικείωσης των κορυφαίων Personal Travel Agents που δραστηριοποιούνται στη Μεγάλη Βρετανία. Οι εν λόγω επαγγελματίες διαχειρίζονται ετησίως πωλήσεις διακοπών προς την Ελλάδα άνω των £7,7 εκατομμυρίων, εκ των οποίων το 21% αφορά την Κρήτη, γεγονός που αναδεικνύει τη δυναμική της Βρετανικής αγοράς για το νησί.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους, οι φιλοξενούμενοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την περιοχή του Αγίου Νικολάου, να συμμετάσχουν σε cooking class, στο Καβούσι, μία από τις πιο αυθεντικές εμπειρίες που προσφέρει η περιοχή, και να γνωρίσουν τη γαστρονομική παράδοση της Κρήτης. Σε συνεργασία με τον Δήμο Ιεράπετρας και τον Πρόεδρο του Καβουσίου Γιάννη Ψύλλο, οι επισκέπτες ξεναγήθηκαν από τον Λεωνίδα Κουδουμογιαννάκη, λαογράφο, στην αρχαία ελιά και στο χωριό, απολαμβάνοντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία αυθεντικής κρητικής φιλοξενίας.
Σκοπός της επίσκεψης ήταν η άμεση επαφή των συμμετεχόντων με τον προορισμό, ώστε να ενισχυθεί η προβολή και προώθηση του τουριστικού προϊόντος της Κρήτης στη Βρετανική αγορά. Η συγκεκριμένη δράση αναμένεται να αποφέρει πολλαπλασιαστικά οφέλη για το νησί, καθώς ως ανταποδοτικά οφέλη περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, η αποστολή ενημερωτικού email αφιερωμένου στην Κρήτη σε 80.000 πελάτες της Co-op Travel, αναρτήσεις για την Κρήτη στα social media τους, οι οποίες θα προωθηθούν αυτόματα από όλους τους Personal Travel Agents και online εκπαιδευτική συνεδρία για την Κρήτη, που πραγματοποιήθηκε με παρουσίαση του προορισμού από τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού Δρ. Κυριάκο Κώτσογλου, η οποία θα είναι διαθέσιμη on demand για συνεχή αξιοποίηση από τους συνεργάτες.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης ανέφερε: «Η επίσκεψη των κορυφαίων συνεργατών της Co-op Travel στο Λασίθι επιβεβαιώνει το αυξανόμενο ενδιαφέρον της Βρετανικής αγοράς για την Κρήτη και αναδεικνύει τη δυναμική του τόπου μας ως ποιοτικού προορισμού. Η άμεση επαφή με τον προορισμό και τους ανθρώπους του δημιουργεί δεσμούς εμπιστοσύνης και συμβάλλει ουσιαστικά στην προώθηση του κρητικού τουριστικού προϊόντος. Η Περιφέρεια Κρήτης συνεχίζει με συνέπεια να επενδύει σε δράσεις που ενισχύουν την εξωστρέφεια και τη διεθνή απήχηση του νησιού μας.»
Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Τουρισμού στην Π.Ε. Λασιθίου Μιχάλης Κλώντζας τόνισε: «Η φιλοξενία μας είναι ένα από τα μεγαλύτερα “όπλα” που διαθέτει η Κρήτη μας και απλόχερα λοιπόν την χαρίζουμε σε όλους εκείνους που θα επισκεφτούν το νησί μας. Για την συγκεκριμένη ομάδα των Personal Travel Agents, οι οποίοι με την σειρά τους ενισχύουν τον τουρισμό της Κρήτης μας, μεταφέροντας προσωπικές τους εμπειρίες, καταφέραμε με την βοήθεια όλων όσων εμπλέκονται, να επιστρέψουν στην πατρίδα τους με ένα τεράστιο χαμόγελο στα χείλη τους. Τους ευχαριστούμε από καρδιάς για τις προσπάθειες που κάνουν να προβάλλουν το νησί μας. Εμείς με την σειρά μας τους υποσχόμαστε σαν Περιφέρεια Κρήτης και σαν κρητικός λαός, ότι οι πελάτες τους θα επιστρέψουν και εκείνοι στην πατρίδα τους με ένα τεράστιο χαμόγελο»»

