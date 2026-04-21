Κρήτη: Εργάτης φέρεται ότι απέκρυψε εισοδήματα 334.815 ευρώ!

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Νέες περιπτώσεις φοροδιαφυγής, σύμφωνα με δημοσιεύματα, αποκάλυψαν οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.

Μεταξύ άλλων:

Εργάτης στο Ηράκλειο της Κρήτης φέρεται ότι απέκρυψε εισοδήματα 334.815 ευρώ κατά τα έτη 2022-2023.  Επίσης, κομμώτρια, στα Ιωάννινα, κατά τα έτη 2020 – 2023, φέρεται ότι προσαύξησε την περιουσία της από άγνωστη πηγή αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη ύψους 472.200€.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ στην ιστοσελίδα iefimerida, «υπάρχουν… «φλέβες» φοροδιαφυγής, όπως δείχνουν τα στοιχεία των τελευταίων μηνών. Ενδεικτικά και μόνο:

•Φυσικό πρόσωπο μέλος νομικών προσώπων, στον Δυτικό Τομέα Αθηνών, κατά τα έτη 2019 και 2020 υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις φόρου εισοδήματος αποκρύπτοντας εισοδήματα ύψους 3.229.100€

•Φυσικό πρόσωπο, ασφαλιστής, στον Νότιο Τομέα Αθηνών, κατά το έτος 2019, προσαύξησε την περιουσία του από άγνωστη πηγή, αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη ύψους 532.400€

•Φυσικό πρόσωπο, κομμώτρια, στην Περιφερειακή ενότητα Ιωαννίνων, κατά τα έτη 2020 – 2023, προσαύξησε την περιουσία της από άγνωστη πηγή αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη ύψους 472.200€

•Φυσικό πρόσωπο, εργάτης, στην Περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, κατά τα έτη 2020-2023, δεν δήλωσε εισοδήματα ύψους 334.815€

•Φυσικό πρόσωπο μη επιτηδευματίας, στον Βόρειο Τομέα Αθηνών, κατά το έτος 2019, προσαύξησε την περιουσία του, αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη ύψους 310.500€
Φυσικό πρόσωπο, στον Νότιο Τομέα Αθηνών, κατά το έτος 2019, προσαύξησε την περιουσία του αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη ύψους 307.160€.

Το βάρος αυτών των ελέγχων, σε υψηλής επικινδυνότητας στόχους, έπεσε στους «Ράμπο» των Υπηρεσιών Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων. Οι έρευνες αυτές αφορούσαν υποθέσεις που σχετίζονται με ανοίγματα τραπεζικών λογαριασμών, επεξεργασίες κατασχεμένων στοιχείων και αρχείων, επεξεργασίες ψηφιακών αρχείων, κυκλώματα έκδοσης και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων, κ.λπ., έρευνες με αξιοποίηση νέων πληροφοριών και δεδομένων από τις ΥΕΔΔΕ και ειδικές έρευνες στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου, των πλατφορμών παραγγελιοληψίας, των πλατφορμών διαμεσολάβησης στην παροχή υπηρεσιών διαμονής και εν γένει του ηλεκτρονικού επιχειρείν».

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

