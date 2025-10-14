Κρήτη: Έρχεται το 3ο Συνέδριο «Φυσικής Δρώμενα»

Το 3ο Συνέδριο «Φυσικής Δρώμενα», που θα πραγματοποιηθεί στις 18 και 19 Οκτωβρίου στο «Σπίτι του Πολιτισμού» στο Ρέθυμνο, με διοργανωτή τον Σύλλογο Φυσικών Κρήτης, στηρίζει η Περιφέρεια Κρήτης.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση:

«Το συνέδριο, που έχει καθιερωθεί ως θεσμός για την εκπαιδευτική και επιστημονική κοινότητα, επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς άξονες:

Η Φυσική στην εκπαίδευση

Η Φυσική στην έρευνα

Η Τεχνητή Νοημοσύνη ως εργαλείο στην εκπαιδευτική διαδικασία και οι ηθικές προεκτάσεις της

Στόχος της δράσης είναι η διάχυση της επιστημονικής γνώσης, η ενίσχυση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής συνεργασίας και η ανάδειξη καινοτόμων πρακτικών στη διδασκαλία και την έρευνα.

Η Περιφέρεια Κρήτης, αναγνωρίζοντας τη σημασία της επιστήμης για την πρόοδο της κοινωνίας, στηρίζει έμπρακτα πρωτοβουλίες που προάγουν τη γνώση και ενισχύουν το ενδιαφέρον των πολιτών για τις φυσικές επιστήμες.

Καλούμε μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικούς και κάθε πολίτη να συμμετάσχουν σε αυτή τη σημαντική διοργάνωση, που συνδυάζει την επιστημονική ενημέρωση με τον ανοιχτό διάλογο για το μέλλον της εκπαίδευσης και της τεχνολογίας.

Περισσότερες πληροφορίες: https://sfkritis2025.wordpress.com/».