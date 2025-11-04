Κρήτη: Επιμορφωτική ημερίδα για προπονητές και αθλητές

Με μεγάλη συμμετοχή και εξαιρετική οργανωτική επιτυχία πραγματοποιήθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά η προπονητική συγκέντρωση νεαρών αθλητών στίβου και η επιμορφωτική ημερίδα για προπονητές και αθλητές, που διοργάνωσαν η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κρήτης και η Περιφέρεια Κρήτης / Region of Crete, με τη συνεργασία και υποστήριξη του Σ.Ε.Γ.Α.Σ., από την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου μέχρι και την Κυριακή 2 Νοεμβρίου, στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Οπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «στην εκδήλωση συμμετείχαν κορυφαίοι αθλητές και προπονητές από όλη την Κρήτη, προσφέροντας μια σπουδαία ευκαιρία για ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και καλών πρακτικών στον χώρο του στίβου και του αθλητισμού γενικότερα.

Θερμές ευχαριστίες εκφράζουμε προς την Περιφέρεια Κρήτης για την πολύτιμη υποστήριξη της διοργάνωσης και ιδιαίτερα στον Περιφερειάρχη κ. Σταύρο Αρναουτάκη, στον Αντιπεριφερειάρχη Αθλητισμού Κρήτης κ. Λεωνίδα Τερζή, ο οποίος είχε την αρχική ιδέα και συνέβαλε καθοριστικά στην υλοποίησή της για δεύτερη χρονιά.

Ευχαριστούμε επίσης θερμά τη Διοίκηση του Παγκρητίου Σταδίου για την παραχώρηση των εγκαταστάσεων και τη φιλοξενία της εκδήλωσης, που συνέβαλαν στην άρτια διεξαγωγή της, καθώς και στην ένωση πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής Ηρακλείου και στην Ελληνική ομοσπονδία κριτών στίβου για τη συνεργασία μας.

Τέλος, εκφράζουμε τις θερμότερες ευχαριστίες μας προς τους εισηγητές της ημερίδας, οι οποίοι με τις επιστημονικές τους γνώσεις και την εμπειρία τους συνέβαλαν καθοριστικά στην επιμόρφωση των συμμετεχόντων προπονητών:

Εισηγήσεις – Ομιλητές:

• «Προπόνηση αντοχής στις αναπτυξιακές ηλικίες. Διαφορές με αυτή των ενηλίκων»

Εισηγητής: Λευτέρης Ραφαϊλάκης, MSc, PhD, Συνεργάτης Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Περιφέρειας,

• «Supershoes και αθλητική απόδοση»

Εισηγητής: Δημήτρης Θεοδωρίδης, Συντονιστής τομέα δρόμων μεσαίων – μεγάλων αποστάσεων Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

• «Πώς μπορώ να “ακούσω” τον οργανισμό του αθλητή μου»

Εισηγητής: Άρης Μύρκος, PhD, Διδάκτωρ Φυσιολογίας της Άσκησης – Διδάσκων ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ

• Αξιολόγηση βιοχημικών εξετάσεων στην προπονητική διαδικασία

Εισηγητής: Θανάσης Τζιαμούρτας, Καθηγητής βιοχημείας της άσκησης – ΤΕΦΑΑ Τρικάλων • «Ο ρόλος της αγωνιστικής περιόδου και του φορμαρίσματος των αθλητών – αθλητριών των δρόμων ταχύτητας»

Εισηγητής: Παναγιώτης Ασλανίδης, Συνεργάτης Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Περιφέρειας

• Εμπειρίες και προοπτικές από τη συμμετοχή προπονητών της Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Κρήτης σε Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ στον Αθλητισμό (μετακίνηση προσωπικού).

• Εισηγητής: Μανώλης Μαυράκης – Σωματειακός προπονητής

• «Στρατηγικές διαχείρισης προαγωνιστικού άγχους»

Εισηγήτρια: Φρόσω Πατσού, Αθλητική Ψυχολόγος – Συνεργάτης Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

• «Η σημασία της σωστής διατροφής και ενυδάτωσης σε έφηβους αθλητές στίβου»

Εισηγήτρια: Ειρήνη Μπαμπαρούτση, Αθλητική Διατροφολόγος – Συνεργάτης Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

Ιδιαίτερη στιγμή της ημερίδας αποτέλεσαν οι ομιλίες των παλαιών Πρωταθλητών Στίβου, με θέμα:

«Η πορεία από τον αθλητισμό στον πρωταθλητισμό – Εμπειρίες από τη συμμετοχή σε διεθνείς αγώνες», οι οποίες είχαν καθοριστική σημασία για τους νεότερους αθλητές και προπονητές.

Ομιλητές:

• Στέλλα Πιλάτου, Ειρήνη Βασιλείου, Θωμάς Σμπώκος και Σπύρος Αραμπατζής»