Κρήτη: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη Ρομποτική

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026, στο 28ο και 57ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου, η επιμορφωτική δράση εκπαιδευτικής ρομποτικής για εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο του καινοτόμου προγράμματος της Περιφέρειας Κρήτης.

Στην επιμόρφωση συμμετείχαν 70 εκπαιδευτικοί Δημοτικών Σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με τον σύγχρονο εξοπλισμό εκπαιδευτικής ρομποτικής που έχει διατεθεί στα σχολεία τους, καθώς και με παιδαγωγικές πρακτικές αξιοποίησής του μέσα στη σχολική τάξη. Η δράση υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Hellenic Educational Robotics Organization (HERO) και εστίασε στη βιωματική μάθηση, τον προγραμματισμό, τη συνεργατική επίλυση προβλημάτων και την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών.

Η επιμορφωτική διαδικασία αποτέλεσε βασικό πυλώνα του προγράμματος, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο των εκπαιδευτικών στη μετάβαση προς ένα σύγχρονο, δημιουργικό και ψηφιακά ενισχυμένο σχολείο. Μέσα από πρακτικές ασκήσεις και παραδείγματα εφαρμογής, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί ενδυναμώθηκαν ώστε να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά τα κιτ ρομποτικής στην εκπαιδευτική πράξη.

Η Περιφέρεια Κρήτης, με συνέπεια και στρατηγικό σχεδιασμό, επενδύει όχι μόνο στον εξοπλισμό των σχολείων, αλλά κυρίως στο ανθρώπινο δυναμικό της εκπαίδευσης, ενισχύοντας τις δεξιότητες των εκπαιδευτικών και διαμορφώνοντας ίσες ευκαιρίες μάθησης για όλους τους μαθητές του νησιού.

Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Κρήτης, Γιώργος Πιτσούλης, δήλωσε ότι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στα κιτ ρομποτικής συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της διδακτικής πρακτικής, παρέχοντάς τους τα απαραίτητα παιδαγωγικά και τεχνολογικά εργαλεία για τον σχεδιασμό δημιουργικών, διαθεματικών και μαθητοκεντρικών δραστηριοτήτων.

Η Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Ελένη Μαράκη – Μπελαδάκη, υπογράμμισε ότι «η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ουσιαστική ένταξη της καινοτομίας στη σχολική καθημερινότητα. Τόνισε πως η εκπαιδευτική ρομποτική δεν είναι απλώς ένα σύγχρονο εργαλείο, αλλά ένα δυναμικό παιδαγωγικό μέσο που ενισχύει τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία και την κριτική σκέψη των μαθητών. Παράλληλα, επεσήμανε ότι η Περιφέρεια Κρήτης επενδύει συστηματικά στους εκπαιδευτικούς, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό τους ρόλο στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου, συμπεριληπτικού και ποιοτικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος για όλα τα παιδιά».

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής του εκπαιδευτικού προγράμματος, Κώστας Τσίχλας, τόνισε τη μεγάλη σημασία της παρούσας εκπαιδευτικής δράσης για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χρήση κιτ ρομποτικής. Δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «η δράση αυτή ενισχύει ουσιαστικά τις παιδαγωγικές και ψηφιακές τους δεξιότητες και τους δίνει τη δυνατότητα να ενσωματώσουν σύγχρονες, καινοτόμες πρακτικές στη διδακτική διαδικασία. Μέσα από τη ρομποτική καλλιεργείται η δημιουργικότητα, η συνεργασία και η υπολογιστική σκέψη των μαθητών».

Τέλος, ευχαρίστησε θερμά την Περιφέρεια Κρήτης για τη στήριξη και την πολύτιμη αυτή πρωτοβουλία, που συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ανοιχτού σχολείου.