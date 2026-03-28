Κρήτη: Επιφυλακή για ευλογιά και αφθώδη πυρετό – Έκκληση για τήρηση των προληπτικών µέτρων

Έκκληση στους κτηνοτρόφους να λαµβάνουν σοβαρά µέτρα προστασίας ώστε να αποτραπεί η εισαγωγή της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και του αφθώδη πυρετό και στην Κρήτη απευθύνουν οι τοπικές αρχές. Για το λόγο αυτό χθες το µεσηµέρι πραγµατοποιήθηκε σύσκεψη, µε µικρή όµως συµµετοχή, στη ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας της Π.Ε. Χανίων στην Αγιά.

H σύσκεψη απευθύνονταν σε κτηνοτρόφους, µεταφορείς, τα σφαγεία, όλους τους εµπλεκόµενους µε τον κτηνοτροφικό κλάδο.

Ο κ. Μιχάλης Καστρινάκης προϊστάµενος της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας στη ∆ιεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής Χανίων επεσήµανε µεταξύ άλλων:

• ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ: « Για τους σταθµούς απολύµανσης, καλό θα είναι οποιοσδήποτε πηγαίνει σε έναν προορισµό, όπως είναι τα σφαγεία, να περνάει από κάποιο σταθµό απολύµανσης, να κάνει την απολύµανσή του, να παίρνει µια απόδειξη και να συνεχίζει. Ακόµα όµως και στον τελικό προορισµό, όπως τα σφαγεία, θα πρέπει να κάνει τον καλό καθαρισµό του µεταφορικού του µέσου και να το απολυµαίνει, ενώ τα σφαγεία υποχρεούνται να εκδίδουν βεβαίωση καθαρισµού και απολύµανσης».

• ΕΥΛΟΓΙΑ: «Όσον αφορά την ευλογιά, θα τονίσουµε ότι θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί οι κτηνοτρόφοι στις µεταφορές ζώων, στις αγοραπωλησίες, στις µετακινήσεις του προσωπικού από τον ένα σταύλο στον άλλο, στον δανεισµό εργαλείων, εξοπλισµού και ζώων, που αυτό δεν θα πρέπει να γίνεται πια. Πρέπει και οι ίδιοι να κάνουν απολυµάνσεις στα αµάξια τους µπαίνοντας ή φεύγοντας από την εκτροφή τους.»

• ΑΦΘΩ∆ΗΣ ΠΥΡΕΤΟΣ: « Όσον αφορά τον Αφθώδη, θα πρέπει να είµαστε πάρα πολύ σοβαροί και συνεπείς σε όλα τα µέτρα που ανακοινώνονται, γιατί δυστυχώς είναι το νούµερο ένα λοιµογόνο νόσηµα για όλα τα µηρυκαστικά και για τους χοίρους αυτή την ώρα σε όλο τον κόσµο. Όπου πέσει επικρατούν πάρα πολύ αυστηρά µέτρα, συνεχίζονται οι θανατώσεις όπως ακριβώς έτυχε και στην ευλογιά, και δυστυχώς οι όλες συνέπειες που βαρύνουν τον κτηνοτροφικό κλάδο θα είναι πολλαπλάσιες.

ΜΙΚΡΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ

Στην ερώτηση των «Χανιώτικων νέων» για το αν η ∆ιεύθυνση Κτηνιατρικής είναι ικανοποιηµένη από την ανταπόκριση κτηνοτρόφων και µεταφορέων, ο κ. Καστρινάκης απάντησε πως « δυστυχώς µέχρι τώρα τα δεδοµένα από την εταιρεία που κάνει τις απολυµάνσεις δείχνουν ότι η προσέλευση όχι απλά δεν είναι µεγάλη, δεν είναι καθόλου ικανοποιητική, πράγµα που µε απογοητεύει. Θα περίµενα, έστω και για λόγους περιέργειας, οι δικοί µας κτηνοτρόφοι τουλάχιστον να το κάνουν!»

Για το αν είναι θέµα χρόνου η άφιξη της ευλογιάς και του Αφθώδους να πλήξει και την Περιφέρεια Κρήτης ο διευθυντής Κτηνιατρικής παρατήρησε πως « προσπαθούµε να προετοιµαστούµε. Η Περιφέρεια Κρήτης και όλοι οι νοµοί προσπαθούν να προετοιµαστούν, όπως ακριβώς µας βρήκε απροετοίµαστους η Πανώλη, πήραµε το “βάπτισµα του πυρός” τον Αύγουστο του ’24 από το Ηράκλειο και µας ξαναβρήκε η ευλογιά τον Γενάρη-Φλεβάρη του ’25! Την αντιµετωπίσαµε επιτυχώς κυρίως στο Ηράκλειο, αλλά βοήθησαν όλοι οι νοµοί. Η µεγάλη διαφορά είναι ότι ο ιός της ευλογιάς είναι πάρα πολύ ανθεκτικός στο περιβάλλον (από 6 µήνες έως ένα χρόνο), ενώ ο Αφθώδης δεν είναι τόσο ανθεκτικός, αλλά αν αντέξει έστω και ένα µήνα έξω, πάλι τα πράγµατα είναι δύσκολα. Σίγουρα όµως ο Αφθώδης είναι πολύ πιο µεταδοτικός· ακόµα και ένα κύτταρο του µπορεί να είναι λοιµογόνο. Έχει πάρα πολύ µεγάλη µεταδοτικότητα, “γραµµική µεταδοτικότητα” όπως λέγεται, και αν δεν τηρηθούν τα µέτρα βιοασφάλειας, θα απλωθεί σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχει πιθανότητα να µεταφερθεί από τους ίδιους τους ανθρώπους, από υποδήµατα, ρούχα ή τρόφιµα. Γι’ αυτό οι τελωνειακές αρχές στα αεροδρόµια θα αναρτήσουν αφίσες ώστε να µην µπαίνουν τρόφιµα».

Για το ενδεχόµενο να “κολλήσει” και ο άνθρωπος ο κ. Καστρινάκης παρατήρησε πως έχουν καταγραφεί µόλις 40 περιστατικά Αφθώδους πυρετού παγκοσµίως, σε άνθρωπο, ποσοστά ελάχιστα σε σύγκριση µε αυτά των ζώων.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

Ήδη περισσότερες από 8 χώρες έχουν ξεκινήσει να επιβάλλουν περιορισµούς στις εισαγωγές ζωντανών ζώων και γαλακτοµικών από την Ελλάδα. «Υπάρχουν χώρες που µέσα σε 24-48 ώρες έδωσαν απαγορεύσεις για τις εισαγωγες από την Ελλάδα. Άλλες απαγόρευσαν γενικά το κρέας και τα γαλακτοκοµικά, ενώ άλλες έθεσαν προϋποθέσεις παστερίωσης, όπως υψηλή στους 72°C για 15 δευτερόλεπτα ή υπερυψηλή στους 120°C. Θεωρώ ότι τις επόµενες µέρες θα υπάρξουν και άλλες χώρες που θα απαγορεύσουν πλήρως τις εξαγωγές των προϊόντων µας» σηµείωσε ο κ. Καστρινάκης.

Το παρών στην ενηµέρωση έδωσε και ο κ. Γιάννης Μπραουδάκης αντιπρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Νοµού Χανίων που απεύθυνε « έκκληση στους κτηνοτρόφους του Νοµού µας να είναι πολύ προσεκτικοί µε τα φορτηγά που µπαίνουν στα ποιµνιοστάσια για αρνιά ή και γάλα ακόµα. Λόγω του Πάσχα θα φύγουν πολλά αρνιά και πρέπει να προσέξουµε γιατί στη Μυτιλήνη οι κτηνοτρόφοι είναι σε απόγνωση και καταστρέφονται. Πολλές χώρες µας βάζουν σε καραντίνα και το πρόβληµα έχει µεγαλώσει πάρα πολύ».

Γ.ΚΩΝ.