Κρήτη: Έπαιξε στον τζόγο τα λεφτά και… σκηνοθέτησε διάρρηξη

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Σκηνοθέτησε κλοπή που ο ίδιος διέπραξε, ενώ εμφάνισε και τον εαυτό του ως θύμα κλοπής.

Ο λόγος για έναν άνδρα από την Αλβανία, ο οποίος από την έρευνα των αστυνομικών της Αστυνομίας Λασιθίου, διαπιστώθηκε ότι εκείνος ήταν ο άνθρωπος που άρπαξε τις οικονομίες του ενός εκ των δύο συγκατοίκων του ενώ τα χρήματα που έλειπαν ο συλληφθείς φέρεται να είπε ότι τα έπαξε στον τζόγο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε στην ιστοσελίδα της η εφημερίδα του Ηρακλείου: “Πατρίς”, το περιστατικό κλοπής σημειώθηκε σε σπίτι στην Ελούντα, όπου μένουν ο Αλβανός και δύο άνδρες από την Αίγυπτο. Και οι τρεις εκτός από συγκάτοικοι είναι και συνάδελφοι, καθώς εργάζονται στο ίδιο εργοτάξιο στην περιοχή.

Ο ένας εκ των δύο Αιγυπτίων χθες κατήγγειλε στους αστυνομικούς ότι είχαν κάνει «φτερά» περίπου 11 χιλιάδες ευρώ, τα οποία είχε κρύψει στο σπίτι του.

Ο αλλοδαπός από την Αλβανία ισχυρίστηκε ότι και από εκείνον έκλεψαν χρήματα, περίπου 400 ευρώ. Μάλιστα, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι πρόκειται για διάρρηξη, καθώς η πόρτα είχε παραβιαστεί.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ πληροφορήθηκαν ότι ο Αλβανός είχε επιστρέψει μόνος του σε ανύποπτη στιγμή, λέγοντας ότι έχει κάτι ξεχάσει.

Στη διάρκεια της προανάκρισης και αφού αναλύθηκε και το υλικό από κάμερες, οι αστυνομικοί κατάλαβαν ότι η κλοπή είχε γίνει από τον συγκάτοικο και όχι από κάποιον άγνωστο.

Εκτιμάται ότι ο δράστης είχε δει που ο Αιγύπτιος κρύβει τα λεφτά, βρήκε την ευκαιρία και τα άρπαξε.

Μάλιστα, στην κατοχή του βρέθηκαν περίπου 8000 ευρώ, τα οποία επιστράφηκαν στον κάτοχό τους.

Τα χρήματα που έλειπαν ο συλληφθείς φέρεται να είπε ότι τα «επένδυσε» στον τζόγο.

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

