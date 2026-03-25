Κρήτη: Έπαιξε στον τζόγο τα λεφτά και… σκηνοθέτησε διάρρηξη

Σκηνοθέτησε κλοπή που ο ίδιος διέπραξε, ενώ εμφάνισε και τον εαυτό του ως θύμα κλοπής.

Ο λόγος για έναν άνδρα από την Αλβανία, ο οποίος από την έρευνα των αστυνομικών της Αστυνομίας Λασιθίου, διαπιστώθηκε ότι εκείνος ήταν ο άνθρωπος που άρπαξε τις οικονομίες του ενός εκ των δύο συγκατοίκων του ενώ τα χρήματα που έλειπαν ο συλληφθείς φέρεται να είπε ότι τα έπαξε στον τζόγο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε στην ιστοσελίδα της η εφημερίδα του Ηρακλείου: “Πατρίς”, το περιστατικό κλοπής σημειώθηκε σε σπίτι στην Ελούντα, όπου μένουν ο Αλβανός και δύο άνδρες από την Αίγυπτο. Και οι τρεις εκτός από συγκάτοικοι είναι και συνάδελφοι, καθώς εργάζονται στο ίδιο εργοτάξιο στην περιοχή.

Ο ένας εκ των δύο Αιγυπτίων χθες κατήγγειλε στους αστυνομικούς ότι είχαν κάνει «φτερά» περίπου 11 χιλιάδες ευρώ, τα οποία είχε κρύψει στο σπίτι του.

Ο αλλοδαπός από την Αλβανία ισχυρίστηκε ότι και από εκείνον έκλεψαν χρήματα, περίπου 400 ευρώ. Μάλιστα, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι πρόκειται για διάρρηξη, καθώς η πόρτα είχε παραβιαστεί.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ πληροφορήθηκαν ότι ο Αλβανός είχε επιστρέψει μόνος του σε ανύποπτη στιγμή, λέγοντας ότι έχει κάτι ξεχάσει.

Στη διάρκεια της προανάκρισης και αφού αναλύθηκε και το υλικό από κάμερες, οι αστυνομικοί κατάλαβαν ότι η κλοπή είχε γίνει από τον συγκάτοικο και όχι από κάποιον άγνωστο.

Εκτιμάται ότι ο δράστης είχε δει που ο Αιγύπτιος κρύβει τα λεφτά, βρήκε την ευκαιρία και τα άρπαξε.

Μάλιστα, στην κατοχή του βρέθηκαν περίπου 8000 ευρώ, τα οποία επιστράφηκαν στον κάτοχό τους.

Τα χρήματα που έλειπαν ο συλληφθείς φέρεται να είπε ότι τα «επένδυσε» στον τζόγο.