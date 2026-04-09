Κρήτη: Ενώνουν δυνάµεις τα ΚΤΕΛ για το μεταφορικό έργο

■ Υπό τον φόβο εισόδου στην αγορά εταιρείας από το εξωτερικό

Σε κοινοπραξία για τη διεκδίκηση του µεταφορικού έργου στην Κρήτη προχωρούν τα δύο Υπεραστικά ΚΤΕΛ και τα Αστικά ΚΤΕΛ στις µεγάλες πόλεις του νησιού καθώς ο σχετικός διαγωνισµός είναι σε εξέλιξη από το Υπουργείο Υποδοµών.

Η κίνηση αυτή γίνεται προκειµένου να συσταθεί ένας ισχυρός συγκοινωνιακός φορέας µε τοπική βάση προκειµένου να πάρει το µεταφορικό έργο στην Κρήτη καθώς υπάρχει η εκτίµηση ότι είναι πιθανή η κατάθεση προσφορών από µεγάλες εταιρείες του εξωτερικού. Μάλιστα δεν είναι µακρινό το παράδειγµα της Κύπρου όπου το συγκοινωνιακό έργο στην πρωτεύουσα Λευκωσία έχει αναλάβει εταιρεία µε έδρα τη Μάλτα.

Σύµφωνα µε πληροφορίες των “Χ.ν.” οι συγκοινωνιακοί φορείς του νησιού που αποτελούνται από ιδιοκτήτες λεωφορείων – µετόχους, έχουν συστήσει νοµικό πρόσωπο που θα καταθέσει προσφορά για να αναλάβει το συγκεκριµένο έργο. Τόσο οι διοικήσεις του Αστικού ΚΤΕΛ όσο και του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Χανίων- Ρεθύµνης, από τις οποίες ζητήσαµε ένα σχόλιο, δεν δέχθηκαν να αναφερθούν στα του διαγωνισµού, κάτι που δεσµεύτηκαν να κάνουν µετά την 11η Μαίου όταν και ολοκληρωθούν οι διαδικασίες του ∆ιαγωνισµού.

Με βάση την προκήρυξη πρόκειται για “Ανοικτό ∆ηµόσιο ∆ιαγωνισµό για το δικαίωµα εκτέλεσης δηµόσιων τακτικών (αστικών / υπεραστικών)οδικών µεταφορών επιβατών µε λεωφορεία στην Περιφέρεια Κρήτης µε σύµβαση παραχώρησης δηµόσιας υπηρεσίας σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 1370/2007, συνολικής εκτιµώµενης αξίας 490.500.000,00 ευρώ µη περιλαµβανοµένου ΦΠΑ».

Την ευθύνη για την εκτέλεση του διαγωνισµού έχει το “Υπερταµείο” µε τη διάρκεια της σύµβασης να έχει οριστεί για 10 χρόνια και δικαίωµα για άλλα 5 χρόνια.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Στις 150 σελίδες της διακήρυξη του Υπουργείου Υποδοµών ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό. Από τη διακήρυξη προκύπτουν µια σειρά ενδιαφέρουσες πληροφορίες:

• Τόσο για τις υπεραστικές όσο και τις αστικές γραµµές κρίνονται βιώσιµες. « Η ανάπτυξη δροµολογίων στη νήσο εν πολλοίς λαµβάνει χώρα περί τον άξονα ΒΟΑΚ, οπότε είναι – συγκριτικά µε τις περισσότερες περιοχές της χώρας- ευχερέστερη η διαχείριση των δροµολογίων και ενιαίου υπεραστικού και αστικού στόλου οχηµάτων, έτι περαιτέρω καθώς για την εξυπηρέτηση των δύο υφιστάµενων υπεραστικών δικτύων ήδη λειτουργούν σε σηµαντικό ποσοστό αστικού τύπου οχήµατα, Το υπεραστικό µεταφορικό έργο, σε αντίθεση µε τις περισσότερες περιοχές ανά την Επικράτεια, είναι κατά ποσοστό άνω του 70% εντός των περιφερειακών ενοτήτων, έναντι κάτω του 30% µεταξύ περιφερειακών ενοτήτων» αναφέρετε στη διακήρυξη.

• Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό έχει οριστεί στα 4.905.000 ευρώ, ενώ ο ενδιαφερόµενος πρέπει να έχει ένα µέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τις τρεις (3 τελευταίες οικονοµικές χρήσεις (2025, 2024, 2023) από το έτος διενέργειας του διαγωνισµού, ύψους τουλάχιστον ίσου µε το εβδοµήντα επί τοις εκατό (70%) της ετήσιας εκτιµώµενης αξίας σύµβασης, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.,

• Συνολικό Ετήσιο Υπεραστικό Μεταφορικό Έργο: 11.722.190 οχηµατοχιλιόµετρα

• Συνολικό ετήσιο Αστικό µεταφορικό έργο: 4.373.150 οχηµατοχιλιόµετρα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Σε ότι αφορά τα κριτήρια για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό, θα υπάρξει βαθµολόγηση αναφορικά µε την ικανοποίηση τους. Συγκεκριµένα αναφέρετε µεταξύ άλλων:

• ΗΛΙΚΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ: Το ανώτατο όριο ηλικίας των λεωφορείων θα είναι τα είκοσι πέντε (25) έτη κατά λεωφορείο, οριζόµενα από το έτος κατασκευής του πλαισίου εκάστου οχήµατος, για ολόκληρο το στόλο των λεωφορείων, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης.

• ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ: Οι ∆ιαγωνιζόµενοι θα αναφέρουν στην Τεχνική Πρόσφορά που θα υποβάλλουν, την ύπαρξη µε νόµιµη άδεια λειτουργίας (προσωρινή ή οριστική) ή την κατασκευή και λειτουργία Επιβατικού Σταθµού που θα χρησιµοποιούν κατά την παροχή των συγκοινωνιακών υπηρεσιών, για κάθε επιµέρους περιφερειακή ενότητα (περιοχή) , καθώς και το χρόνο ταξινόµησης και κυκλοφορίας του απαιτούµενου και δια της προσφοράς προβλεπόµενου αριθµού λεωφορείων (συνολικά και κατά τύπους).

• ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ: Οι ∆ιαγωνιζόµενοι θα αναφέρουν στην Τεχνική Πρόσφορά που θα υποβάλλουν, την ύπαρξη µε νόµιµη άδεια λειτουργίας (προσωρινή ή οριστική) ή την κατασκευή και λειτουργία Αµαξοστασίου που θα χρησιµοποιούν κατά την παροχή των συγκοινωνιακών υπηρεσιών για κάθε επιµέρους περιοχή.

• Ο∆ΗΓΟΙ: Οι ∆ιαγωνιζόµενοι κατά την υποβολή της Τεχνικής Προσφοράς θα τεκµηριώνουν την ετοιµότητα του απαιτούµενου αριθµού οδηγών, µέσω δήλωσης συνεργασίας, συνοδευόµενης από την εµπειρία τους σε έτη. Οι οδηγοί θα πρέπει να διαθέτουν µέσο όρο εµπειρίας στην οδήγηση σε επιβατικές µεταφορές τουλάχιστον πέντε (5) ετών, για το σύνολο των προτεινόµενων και απαιτούµενων για την εκτέλεση των υπηρεσιών οδηγών.

• ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΟΜΙΣΤΡΟΥ: Κατά την έναρξη ισχύος της Σύµβασης και πριν την έναρξη παροχής του συγκοινωνιακού έργου, ο ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει σε όλα τα λεωφορεία που θα χρησιµοποιεί για την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου, το Αυτόµατο Σύστηµα Συλλογής Κοµίστρου.