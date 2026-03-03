Κρήτη: Ενδιαφέρον για το φόρουμ προώθησης κρητικών προϊόντων

Περισσότερες συμμετοχές από κάθε άλλη χρονιά καταγράφει το 14ο Παγκρήτιο Forum Προώθησης Κρητικών Προϊόντων στα Κρητικά Ξενοδοχεία και τα Δίκτυα Διανομής – Super Market, που ανοίγει τις πύλες του το Σάββατο 7 Μαρτίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης (ΔΕΚΚ) στο Ηράκλειο.

Οπως ανακοίνωσε το Επιμελητήριο Χανίων, στις κατ’ ιδίαν, Β2Β επιχειρηματικές συναντήσεις θα λάβουν μέρους φέτος 223 παραγωγοί αγροτικών προϊόντων, 24 βιοτέχνες/μεταποιητές προϊόντων που σχετίζονται με τον τουρισμό και οι εκπρόσωποι 255 ξενοδοχείων και 12 Δικτύων Διανομής – Super Market, προκειμένου να διερευνήσουν τη δυνατότητα μεταξύ τους συνεργασίας κατά τη νέα τουριστική περίοδο.

Συνολικά, υπολογίζεται ότι θα πραγματοποιηθούν περίπου 19.700 προκαθορισμένες συναντήσεις, κατά τις οποίες θα δοθεί η δυνατότητα σε ξενοδοχεία και Δίκτυα Διανομής – Super Market να προμηθευτούν απ’ ευθείας από τους παραγωγούς τοπικά αγροτικά προϊόντα δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μακροχρόνιες συνεργασίες.

Το Παγκρήτιο Forum διοργανώνεται και πραγματοποιείται από τα τέσσερα Επιμελητήρια της Κρήτης με τη στήριξη και την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης, των Ενώσεων Ξενοδόχων Κρήτης, του Παγκρήτιου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος.

Στη διάρκεια συνέντευξης τύπου των διοργανωτών παρουσιάστηκαν τα στατιστικά στοιχεία όλων των ετών υλοποίησης του Παγκρήτιου Forum που αποδεικνύουν την τεράστια αποδοχή του εγχειρήματος, από το πρώτο έτος 2012, οπότε και έγιναν 1.800 Β2Β συναντήσεις μέχρι το φετινό, το οποίο αναμένεται να προσεγγίσει τις 20.000.

«Δεν πρόκειται απλώς για ένα ακόμη εκθεσιακό γεγονός. Είναι ένα δομημένο εργαλείο διασύνδεσης του πρωτογενούς τομέα με τον τουρισμό και το εμπόριο, ένα πεδίο ουσιαστικών Β2Β συναντήσεων με μετρήσιμα αποτελέσματα για την τοπική οικονομία.» ανέφερε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου κ. Βαγγέλης Καρκανάκης επισημαίνοντας ότι «το Forum δημιουργήθηκε με μια σαφή στρατηγική: να ενισχύσει την τοπική αλυσίδα αξίας, να διατηρήσει κεφάλαια εντός Κρήτης και να ενδυναμώσει τη σύνδεση της κρητικής διατροφής με την τουριστική εμπειρία. Η τοπική παραγωγή και ο τουρισμός δεν είναι δύο παράλληλοι δρόμοι· είναι μία κοινή αναπτυξιακή διαδρομή.»

«Ο στόχος μας παραμένει αταλάντευτα σταθερός: η ανάδειξη, δηλαδή, της μοναδικής ποιότητας των προϊόντων μας και η δημιουργία συνεργασιών που θα προσθέσουν αξία στο συνολικό Brand Name της Κρήτης. Το Παγκρήτιο Forum έχει πλέον καθιερωθεί πανελλαδικά, ως πρότυπο μοντέλο επιχειρηματικών συνεργασιών και ανάδειξης της τοπικής ποιοτικής παραγωγής.» ανέφερε ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου και του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης κ. Γιώργος Γιακουμάκης.

«Σε μια γεωπολιτικά ταραγμένη περίοδο για την ασφάλεια και την οικονομία της Ν.Α. Μεσογείου, τα Επιμελητήρια της Κρήτης προωθούμε με συνέπεια & σχέδιο την Αγροδιατροφική ασφάλεια και επάρκεια του Τουριστικού και Επισιτιστικού κλάδου του νησιού μας με το 14ο Παγκρήτιο Forum. Επόμενο στρατηγικό μας βήμα το 1ο Παγκρήτιο Forum στις Βρυξέλλες, για να χτυπήσει η καρδιά της Κρητικής Αγροδιατροφής και στην καρδιά της Ευρώπης» τόνισε Αντιπρόεδρος ΚΕΕΕ και Πρόεδρος Επιμελητηρίου Χανίων κ. Αντώνης Ροκάκης.

«Το Παγκρήτιο Forum δεν είναι απλώς μια έκθεση προϊόντων. Είναι μια οργανωμένη δομή επιχειρηματικών συναντήσεων που συνδέει στην πράξη τον πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση με το τουρισμό, το εμπόριο και τα δίκτυα διανομής. Όταν οι παραγωγικές δυνάμεις συνεργάζονται, κερδίζει ολόκληρη η τοπική οικονομία και η απασχόληση.» υπογράμμισε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λασιθίου και της Αναπτυξιακής Κρήτης κ. Θωμάς Χαριτάκης.

«Η Περιφέρεια Κρήτης στηρίζει όλα αυτά τα χρόνια το Παγκρήτιο Forum και θεωρούμε ότι πρέπει να εξελιχθεί με μια παράλληλη ηλεκτρονική πλατφόρμα προσφοράς και ζήτησης προϊόντων που θα λειτουργεί όλο το χρόνο και θα εξυπηρετεί τις ανάγκες παραγωγών και ξενοδόχων» υποστήριξε ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Κρήτης κ. Μιχάλης Βάμβουκας.

Όπως ανακοίνωσαν οι διοργανωτές, σχεδιάζεται η πραγματοποίηση του 1ου Παγκρήτιου Forum στις Βρυξέλλες, το προσεχές διάστημα εγκαινιάζοντας μια νέα, δυναμική φάση διεθνοποίησης του θεσμού.

Το 14ο Παγκρήτιο Forum θα διεξαχθεί το Σάββατο 07 Μαρτίου 2026 στο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΔΕΚΚ) στις Γούρνες Ηρακλείου με συμμετοχές απ’ όλη την Κρήτη.