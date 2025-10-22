Κρήτη: Εκδικάζεται άγριο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας

menu
Εκχυμώσεις, εκδορές και οιδήματα σε 32 σημεία και κυρίως σε πρόσωπο, κεφάλι, αυχένα, λαιμό και χέρια, είχε εντοπίσει στο σώμα νεαρής μητέρας ο ιατροδικαστής που είχε κληθεί να εξετάσει περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας και σήμερα έχει προσδιοριστεί να εκδικαστεί στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου.

Όπως μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα Cretalive, η 35χρονη, σήμερα, γυναίκα, μητέρα ενός 12χρονου αγοριού, είχε περιγράψει στην κατάθεση της με μελανά χρώματα την συμβίωση με τον σύζυγο της, ο οποίος φέρεται να είχε συχνά-πυκνά «εκρήξεις» θυμού, με αποτέλεσμα να γίνεται ανεξέλεγκτος και να ξεσπά πάνω της, ακόμα και μπροστά στο παιδί τους. Την ημέρα του επίδικου συμβάντος, στο νοσοκομείο την μετέφεραν ο αδερφός του 42χρονου συζύγου της και η συνυφάδα της καθώς ειδοποιήθηκαν από την σπιτονοικοκυρά του ζευγαριού.

Ο 42χρονος, ο οποίος αρνείται ότι ξυλοκοπούσε την γυναίκα του, παραπέμπεται να δικαστεί με τις κατηγορίες: της επικίνδυνης σωματικής βλάβης σε βάρος συζύγου κατά τη διάρκεια του γάμου, της σωματικής βλάβης σε βάρος συζύγου, τελεσθείσα ενώπιον ανηλίκου, κλοπή, απλή σωματική βλάβη σε βάρος συζύγου κατ’ εξακολούθηση, απόπειρα σωματικής βλάβης σε βάρος αδύναμου ατόμου (ανηλίκου) κατ’ εξακολούθηση.

Στην προανακριτική απολογία του στην Αστυνομία ο 42χρονος είχε ισχυριστεί ότι τρίτα πρόσωπα προσπαθούν να σπείρουν την διχόνοια στην οικογένεια του και να τον καταστρέψουν, αρνούμενος ότι συνέβησαν τα καταγγελλόμενα. Παραδέχθηκε μόνο ότι «έριξε μία σφαλιάρα στο μάγουλο επειδή τον έσπρωχνε βίαια».

Περιγράφεται ότι την ημέρα του συμβάντος το ζευγάρι έφαγε μεσημεριανό και η νεαρή μητέρα πήγε να ξαπλώσει όταν μπήκε στο υπνοδωμάτιο ο σύζυγος και με απειλητικό ύφος ακούμπησε το κεφάλι του στο σαγόνι της. «Για ποιο λόγο με έχεις κάνει μπλοκ στο messenger;» φέρεται να την ρώτησε. Η 35χρονη υποστηρίζει ότι τον προέτρεψε να δει το κινητό της για να βεβαιωθεί ότι δεν ίσχυε κάτι τέτοιο. «Είδε ότι δεν τον έχω κάνει μπλοκ και με χτύπησε με το κεφάλι του στο πρόσωπο. Τότε τον ρώτησα «γιατί το έκανες αυτό; Δεν σου έχω πει ότι είναι η τελευταία φορά που με χτυπάς;». Η αντίδραση της φέρεται να τον εκνεύρισε ακόμα περισσότερο, όπως καταγγέλλει. «Με έριξε από το κρεβάτι και με χτυπούσε με μανία. Με τράβηξε από τα μαλλιά και μου έριχνε μπουνιές. Όλα αυτά τα έβλεπε το παιδί. Όταν ο σύζυγος μου είδε το παιδί, του είπε να πάει κάτω να παίξει και εκείνο έφυγε τρομαγμένο. Αυτός έπεσε πάνω μου, χτυπώντας με μανία και με έσφιγγε από τον λαιμό με σκοπό να με πνίξει. Εγώ φώναξα την σπιτονοικοκυρά μου να με βοηθήσει αλλά εκείνη την στιγμή έβγαινε ο γείτονας και με άκουσε. Βλέποντας με να ανοίγω την πόρτα να σωθώ, ήρθε να με βοηθήσει».

Η 35χρονη στην κατάθεση της στην Αστυνομία είχε υποστηρίξει ότι ο άνδρας της ζήλευε ακόμα και την σχέση της με το παιδί τους. Περιγράφει ότι είχε συχνά μεγάλες εκρήξεις θυμού, την είχε απειλήσει με μαχαίρι ότι θα την αφήσει ανάπηρη, ενώ στο παρελθόν είχε αποπειραθεί να την πνίξει με τα χέρια του.

