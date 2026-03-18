Κρήτη – Εγκληματική οργάνωση: Τετραήμερο απολογιών για τους κατηγορούμενους

Το κατώφλι του δικαστικού μεγάρου πέρασαν το μεσημέρι ο «εγκέφαλος» αλλά και τα 20 μέλη του κυκλώματος εκμετάλλευσης ανθρώπων που εξάρθρωσε πριν λίγα 24ωρα η ΕΛ.ΑΣ προκειμένου να απολογηθούν.

Οπως μετέδωσε στην ιστοσελίδα της η εφημερίδα του Ηρακλείου: “Πατρίς”, ο εισαγγελέας αφού τους άσκησε διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα μεταξύ άλλων για συγκρότηση και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση και εμπορίας ανθρώπων. Στην συνέχεια οδηγήθηκαν στον ανακριτή όπου ζήτησαν και πήραν προθεσμία και έτσι θα απολογηθούν σε… δόσεις. Οι απολογίες θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 20 Μαρτίου και θα ολοκληρωθούν την Δευτέρα 23 Μαρτίου.

Την ίδια ώρα για υπερβολή και αναντιστοιχία μεταξύ πραγματικότητας και κατηγοριών κάνει λόγο ο δικηγόρος του φερόμενου αρχηγού του κυκλώματος εμπορίας ανθρώπων, Δημήτρης Μηλαθιανάκης.

Όπως ανέφερε, ο πελάτης του αρνείται τις κατηγορίες, έχει φέρει εκατοντάδες αλλοδαπούς οι οποίοι ελέγχθηκαν και ήταν καθ’ όλα νόμιμοι ενώ στην υπερασπιστική του γραμμή αναφέρθηκε και στα τεράστια χρηματικά ποσά τα οποία δεν υπάρχουν.

«Είναι άγνωστο πως προσδιορίστηκε το υπέρογκο αυτό ποσό των 5 εκ. ευρώ. Με εκτιμήσεις δεν δικάζεται κανείς. Θέλω να δω που είναι αυτά τα στοιχεία. Εμείς προσερχόμεθα στις δικαστικές αρχές με την πεποίθηση και τη σιγουριά ότι θα δικαστούμε από το φυσικό μας δικαστή, αυτόν που προβλέπεται από το σύνταγμα και όχι από φερόμενες σχέσεις, διασυνδέσεις, χαρακτηρισμούς και σενάρια με άλλα υπαρκτά πρόσωπα τα οποία προσπαθούν να συνδέσουν τα γεγονότα με ενδεχόμενες πολιτικές προεκτάσεις ή σκοπιμότητες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μηλαθιανάκης.

Ο δικηγόρος των 4 εργοδοτών που εμπλέκονται στο κύκλωμα, Λευτέρης Κάρτσωνας αναφέρθηκε στις διώξεις που ασκήθηκαν στους πελάτες του και οι οποίες είναι για συγκρότηση και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση και εμπορίας ανθρώπων.

«Φαίνεται να έχει γίνει μια δουλειά η οποία είναι όντως πολύμηνη. Αυτό όμως που μπορούμε να πούμε στην παρούσα φάση με πάσα βεβαιότητα και χωρίς να έχουμε μελετήσει την δικογραφία μόνο ότι ενημέρωση έχουμε από εχθές από τις αστυνομικές αρχές είναι ότι η πλειοψηφία των ανθρώπων που φέρονται κατηγορούμενοι και μέλη της εγκληματικής οργάνωσης δεν γνωρίζονται μεταξύ τους πράγμα το οποίο με βάση την πορεία μας και την δικαστική εμπειρία μας που ο καθένας από εμάς έχει φαίνεται να προμηνύει την κατάρρευση της κατηγορίας της εγκληματικής οργάνωσης κατά την διαδικαστική εξέλιξη της υπόθεσης.

Το εξίσου σημαντικό στο οποίο μας προβληματίζει ιδιαίτερα όσον αφορά τους εργοδότες είναι ότι η πλειοψηφία αυτών είναι άνθρωποι με μια υποδειγματική διαδρομή, εύποροι ουσιαστικά με τεράστιες εκτάσεις στο ενεργητικό τους οι οποίοι ακολούθησαν τις νόμιμες διαδικασίες για την πρόσληψη των εργατών και ξαφνικά φέρονται αντιμέτωποι με πάρα πολύ σοβαρά κακουργήματα, δηλαδή οι άνθρωποι κινδυνεύουν να στερηθούν την προσωπική τους ελευθερία χωρίς πραγματικά να έχουν πράξει το οτιδήποτε επιλήψιμο».

Οι υπάλληλοι του αμαρτωλού ΚΕΠ δεν είχαν αντιληφθεί το παραμικρό

«Καμία ανάμειξη με την υπόθεση εμπορίας ανθρώπων δεν έχει η πελάτισσα μου» ανέφερε ο δικηγόρος Μιχάλης Βιδάκης, που εκπροσωπεί υπάλληλο η οποία εργαζόταν στο «αμαρτωλό» ΚΕΠ που ερευνάται εξονυχιστικά από τους άνδρες της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με τον κ. Βιδάκη η υπάλληλος δεν είχε γνώση του τι συνέβαινε -αν συνέβαινε κάτι- ούτε γνώριζε τι γινόταν στο γραφείο του αφεντικού της.

«Δεν ήταν αυτή η δουλειά της. Η δουλειά της ήταν να διεκπεραιώνει οτιδήποτε της ανέθεταν τα αφεντικά της και τίποτα περαιτέρω. Και κάτι να είχε πέσει στην αντίληψη της δεν θα μπορούσε να κατηγορήσει κανεναν χωρίς να γνωρίζει τίποτα και χωρίς να έχει κάποιο απτό στοιχείο, έτσι επειδή απλά υποπτεύθηκε κάτι, που δεν είχε πέσει κάτι στην αντίληψη της».

Ερωτηθείς εάν είχε δει τίποτα περίεργες δοσοληψίες μέσα στο ΚΕΠ ο δικηγόρος τόνισε πως η πελάτισσα του δεν είναι δει περίεργες συναλλαγές. «Δεν είχε γίνει κάτι που να της κινήσει την περιέργεια».

Από την πλευρά του ο δικηγόρος Φραγκίσκος Λαμπρινός ανέφερε:

«Εγώ μαζί με τον συνάδελφο κ. Κοτρούμπη εκπροσωπούμε έναν εργαζόμενο στην επιχείρηση του φερόμενου ως αρχηγού. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι ο εντολέας μας ήδη πριν καν τον συναντήσουμε απολογήθηκε αυθορμήτως στην αστυνομία, έκανε αναλυτικότατη κατάθεση, να το πω όσο πιο απλά γίνεται στην οποία εξέθεσε αναλυτικά ότι εκτελούσε διεκπεραιωτικά καθήκοντα εργαζόμενος στο συγκεκριμένο Κέντρο και ότι δεν μπορεί να έχει οποιαδήποτε γνώση ή εμπλοκή με την όλη υπόθεση. Αυτή είναι θέση του σε αυτό το στάδιο που μόλις πάρουμε αντίγραφο της δικογραφίας και έχουμε πληρέστερη εικόνα της υπόθεσης θα μπορούμε να πούμε περισσότερα».

Το ΚΕΠ και οι έρευνες

Ένα ΚΕΠ του Ηρακλείου, σε κεντρική λεωφόρο της πόλης, φαίνεται πως δεν πέρασε ποτέ απαρατήρητο από τις διωκτικές Αρχές. Σε μία περίπτωση, και συγκεκριμένα το καλοκαίρι του 2024, η Ασφάλεια Ηρακλείου είχε σχηματίσει δικογραφία σε βάρος ενός Ηρακλειώτη, ιδιοκτήτη του ΚΕΠ, και δύο Αλβανών για υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, κατηγορία που σχετιζόταν με την προμήθεια ψευδών νομιμοποιητικών τίτλων παραμονής αλλοδαπών έναντι χρηματικού ποσού.

Περίπου δύο χρόνια αργότερα, το ίδιο Κέντρο βρέθηκε ξανά στο μικροσκόπιο των διωκτικών Αρχών. Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr η έρευνα που ξεκίνησε εδώ και πολλούς μήνες επικεντρώθηκε στον τρόπο λειτουργίας του ΚΕΠ, καθώς υπήρχαν πληροφορίες ότι οι παράνομες πρακτικές όχι μόνο συνεχίζονταν, αλλά είχαν επεκταθεί πολύ περισσότερο απ’ ό,τι πριν από περίπου μία διετία. Η δικογραφία που σχηματίστηκε είναι ογκώδης. Συνολικά έχουν γίνει 22 συλλήψεις με 32 κατηγορούμενους.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται ο ιδιοκτήτης του ΚΕΠ και μια γυναίκα, συγγενικό του πρόσωπο, η οποία σύμφωνα με ορισμένες πηγές έχει αναφερθεί και στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠ καθώς και υπάλληλοι.

Οι κατηγορίες είναι κακουργηματικού χαρακτήρα και περιλαμβάνουν εμπορία ανθρώπων, απάτη κατά του δημοσίου, ψευδείς δηλώσεις κ.ά., ενώ για τον ιδιοκτήτη του ΚΕΠ η κατηγορία -σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ.- είναι και για σύσταση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Η κομπίνα για την εγκληματική ομάδα φαίνεται ότι είχε συνολικό όφελος για τους συμμετέχοντες περί τα 5 εκατομμύρια ευρώ.

Πως δρούσε το κύκλωμα

Σύμφωνα με τις Αρχές, το κύκλωμα λειτουργούσε με τον εξής τρόπο: εργοδότες που αναζητούσαν εργατικά χέρια από χώρες της Ασίας απευθύνονταν στο ΚΕΠ, το οποίο συνεργαζόταν με μεσάζοντες που μένουν στην Κρήτη, ομοεθνείς των αλλοδαπών, κατά κύριο λόγο. Οι μεσάζοντες, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για Πακιστανούς, υπόσχονταν μια καλύτερη ζωή και μετέφεραν τους μετανάστες υπό την υπόσχεση νόμιμων εγγράφων, απαιτώντας για κάθε άτομο χιλιάδες ευρώ, όπως τονίζουν αστυνομικές πηγές. Παράλληλα, οι αλλοδαποί καλούνταν να πληρώνουν ασφαλιστικά ταμεία για όλο το διάστημα παραμονής τους.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι οι αλλοδαποί εργάτες δηλώνονταν και σε άλλους εργοδότες, όχι πάντα με τη γνώση των τελευταίων, ενώ τα νόμιμα έγγραφα και διαβατήριά τους βρέθηκαν σε διάφορους χώρους που χρησιμοποιούσαν οι εμπλεκόμενοι, μέχρι να τακτοποιηθούν οι οικονομικές υποχρεώσεις των αλλοδαπών εργατών. Επιπλέον, εντοπίστηκαν ιατρικά έγγραφα, των οποίων η εγκυρότητα εξετάζεται και είναι πιθανόν να αποτελέσει την έναρξη μιας νέας αστυνομικής και δικαστικής έρευνας.Στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. χαρακτηρίζουν την υπόθεση ως ένα «κανονικό δουλεμπόριο» από ομοεθνείς των αλλοδαπών, αλλά και με τη συμμετοχή Ελλήνων. Στο κύκλωμα φαίνεται να συμμετέχουν ιδιωτικά ΚΕΠ σε Ηράκλειο, Αθήνα και Θήβα, ενώ οι έρευνες δεν αποκλείεται να επεκταθούν. Μέλη του κυκλώματος φέρονται να δήλωναν εικονικούς εργοδότες, για να εξασφαλίζουν άδειες παραμονής και εργασίας στους μετανάστες, ενώ ταυτόχρονα τούς εκμεταλλεύονταν οικονομικά και τους ενοικίαζαν σε επιχειρήσεις ή ιδιώτες, παρακρατώντας τα χρήματά τους.