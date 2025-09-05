menu
Κρήτη: Δύο καραβιές με 75 διασωθέντες – Συνελήφθησαν δύο άτομα για διακίνηση

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

38 μετανάστες εντοπίστηκαν και διεσώθησαν από δυσχερή θέση σε θαλάσσια περιοχή και μεταφέρθηκαν σε προσωρινό χώρο φιλοξενίας στο Ρέθυμνο. Ως διακινητής τους, συνελήφθη 26χρονος από το Σουδάν, ενώ προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Ρεθύμνου.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε το Λιμενικό:

«Τις μεσημβρινές ώρες χθες (σ.σ. προχθές), ενημερώθηκαν οι Λιμενικές Αρχές της Αγίας Γαλήνης, των Καλών Λιμένων, της Χώρας Σφακίων και της Παλαιόχωρας από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για ένα σκάφος με αλλοδαπούς επιβαίνοντες σε δυσχερή θέση, στη θαλάσσια περιοχή 51,8 ν.μ. νοτιοανατολικά της ν. Γαύδου. Οι τριάντα οχτώ αλλοδαποί (35 άνδρες και 3 ανήλικοι) περισυλλέγησαν από το δεξαμενόπλοιο «HIGH FIDELITY» σημαίας Λιβερίας, το οποίο έπλεε στην περιοχή και με τη συνοδεία ενός σκάφους της δύναμης Frontex κατέπλευσε στον κόλπο Μεσσαράς. Από εκεί, οι αλλοδαποί μετεπιβιβάστηκαν σε Ναυαγοσωστικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Ακολούθησε η μεταφορά τους στο Ρέθυμνο με τη συνοδεία στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., σε προσωρινό χώρο φιλοξενίας.

Από το Λιμεναρχείο Ρεθύμνου που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ένας 26χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Σουδάν), ως ο διακινητής των υπολοίπων, για παράβαση του άρθρου 83 του Ν. 3386/2005 (Παράνομη είσοδος στη χώρα), του άρθρου 25 του Ν. 5038/2023 (Διευκόλυνση) και του άρθρου 306 Π.Κ. (Έκθεση). Σύμφωνα με τους αλλοδαπούς, εκκίνησαν τις απογευματινές ώρες την 29-08-25 από την περιοχή του Τομπρούκ της Λιβύης, καταβάλλοντας χρηματικά ποσά 3.000-13.000 δηναρίων Λιβύης, για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Ρεθύμνου».

37 ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Εν τω μεταξύ, σε άλλη καραβιά, 37 άτομα επέβαιναν σε λέμβο σε παραλία του Δήμου Φαιστού, οι οποίοι εντοπίστηκαν και οδηγήθηκαν στο λιμάνι Ηρακλείου. Για διακίνηση των διασωθέντων συνελήφθη 18χρονος από το Νότιο Σουδάν.

Σύμφωνα με το Λιμενικό:

«Τις πρωινές ώρες χθες (σ.σ. προχθές), ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή των Καλών Λιμένων για την αποβίβαση ικανού αριθμού αλλοδαπών επιβαινόντων σε πνευστή λέμβο στην παραλία ¨ΜΑΚΡΙΑ ΑΜΜΟΣ¨ του Δήμου Φαιστού. Αμέσως, στο σημείο μετέβησαν στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. όπου εντόπισαν τριάντα επτά (37) αλλοδαπούς (36 άνδρες και 01 ανήλικος), οι οποίοι οδηγήθηκαν στο λιμάνι του Ηρακλείου. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ένας 18χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Νότιου Σουδάν) εκ των ανωτέρω, για παράβαση του άρθρου 83 του Ν. 3386/2005 ¨Παράνομη είσοδος στη χώρα¨, του άρθρου 25 του Ν. 5038/2023 ¨Διευκόλυνση¨ και του άρθρου 306 Π.Κ. ¨Έκθεση¨, καθώς αναγνωρίστηκε ως ο διακινητής των υπολοίπων. Σύμφωνα με τους αλλοδαπούς, εκκίνησαν τις μεσημβρινές ώρες την 31.08.2025 από το Τομπρούκ της Λιβύης, καταβάλλοντας για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα τα χρηματικά ποσά από 7.000 έως 14.000 δηνάρια Λιβύης. Το μέσο μεταφοράς των αλλοδαπών καταστράφηκε».

