menu
10.6 C
Chania
Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Κρήτη: Δράση επιτήδειων και την… Καθαρά Δευτέρα – Προσπάθησαν να εξαπατήσουν ηλικιωμένη

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Ούτε την Καθαρά Δευτέρα δεν δίστασαν να “χτυπήσουν” επιτήδειοι, επιχειρώντας να εξαπατήσουν ηλικιωμένη γυναίκα στην ενδοχώρα του Ηρακλείου με το πρόσχημα σοβαρού ατυχήματος συγγενικού της προσώπου.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο ηρακλειώτικος ιστότοπος Cretalive, άγνωστος τηλεφώνησε νωρίς το μεσημέρι στην ηλικιωμένη, προσφωνώντας την με το ονοματεπώνυμό της, γεγονός που την αιφνιδίασε και έκανε το τηλεφώνημα να φαίνεται αρχικά αξιόπιστο. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, της ανέφερε τα ονόματα του γιου και της νύφης της, λέγοντάς της ότι η τελευταία είχε σοβαρό ατύχημα, προκαλώντας αναστάτωση στη γυναίκα.

Τότε ήταν που τη ρώτησε επίμονα πόσα χρήματα είχε στο σπίτι, με την ίδια πονηρεμένη πλέον να του απαντά ότι “δεν έχει φράγκο” κλείνοντας του στη συνέχεια το τηλέφωνο, σίγουρη πια ότι πρόκειται για απάτη. Ωστόσο για να βεβαιωθεί ότι τα συγγενικά της πρόσωπα ήταν καλά και ότι δεν είχε συμβεί κανένα ατύχημα επικοινώνησε μαζί τους αμέσως, εξιστορώντας τους παράλληλα όλα όσα έγιναν.

Στη συνέχεια η γυναίκα προσπάθησε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά και με το οικείο ΑΤ για να αναφέρει το συμβάν.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό στην περιοχή, καθώς υπάρχουν αναφορές και για άλλες περιπτώσεις, όπου οι επιτήδειοι επιχείρησαν να εξαπατήσουν πολίτες με το ίδιο πρόσχημα.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum