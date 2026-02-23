Κρήτη: Δράση επιτήδειων και την… Καθαρά Δευτέρα – Προσπάθησαν να εξαπατήσουν ηλικιωμένη

Ούτε την Καθαρά Δευτέρα δεν δίστασαν να “χτυπήσουν” επιτήδειοι, επιχειρώντας να εξαπατήσουν ηλικιωμένη γυναίκα στην ενδοχώρα του Ηρακλείου με το πρόσχημα σοβαρού ατυχήματος συγγενικού της προσώπου.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο ηρακλειώτικος ιστότοπος Cretalive, άγνωστος τηλεφώνησε νωρίς το μεσημέρι στην ηλικιωμένη, προσφωνώντας την με το ονοματεπώνυμό της, γεγονός που την αιφνιδίασε και έκανε το τηλεφώνημα να φαίνεται αρχικά αξιόπιστο. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, της ανέφερε τα ονόματα του γιου και της νύφης της, λέγοντάς της ότι η τελευταία είχε σοβαρό ατύχημα, προκαλώντας αναστάτωση στη γυναίκα.

Τότε ήταν που τη ρώτησε επίμονα πόσα χρήματα είχε στο σπίτι, με την ίδια πονηρεμένη πλέον να του απαντά ότι “δεν έχει φράγκο” κλείνοντας του στη συνέχεια το τηλέφωνο, σίγουρη πια ότι πρόκειται για απάτη. Ωστόσο για να βεβαιωθεί ότι τα συγγενικά της πρόσωπα ήταν καλά και ότι δεν είχε συμβεί κανένα ατύχημα επικοινώνησε μαζί τους αμέσως, εξιστορώντας τους παράλληλα όλα όσα έγιναν.

Στη συνέχεια η γυναίκα προσπάθησε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά και με το οικείο ΑΤ για να αναφέρει το συμβάν.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό στην περιοχή, καθώς υπάρχουν αναφορές και για άλλες περιπτώσεις, όπου οι επιτήδειοι επιχείρησαν να εξαπατήσουν πολίτες με το ίδιο πρόσχημα.