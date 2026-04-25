Κρήτη: Δορυφόρος κατέγραψε το βαρομετρικό χαμηλό που… θόλωσε με σκόνη την ατμόσφαιρα

Σε δορυφορική εικόνα της Παρασκευής 17 Απριλίου 2026 από την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσοογείου καταγράφεται ένα βαρομετρικό χαμηλό (L) στα νοτιοανατολικά της Κρήτης, με τη χαρακτηριστική κυκλωνική δομή των νεφών γύρω από το κέντρο του συστήματος.

Οπως αναφέρoυν οι Χ. Γιαννακλής και Κ. Λαγουβάρδος από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών – Meteo.gr η κυκλοφορία του συστήματος ευνόησε τη μεταφορά αερίων μαζών από τις ακτές της Βόρειας Αφρικής προς την Κρήτη και γενικότερα προς την ανατολική Ελλάδα, μεταφέροντας σημαντικές ποσότητες αφρικανικής σκόνης, που είχαν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία της θολής ατμόσφαιρας και της λασποβροχής που επικράτησε σε πολλά τμήματα της χώρας.

Η εικόνα προέρχεται από τον δορυφόρο Meteosat-12 του Ευρωπαϊκού οργανισμού EUMETSAT και λήφθηκε την Παρασκευή 17 Απριλίου 2026.

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

