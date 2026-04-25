Κρήτη: Δορυφόρος κατέγραψε το βαρομετρικό χαμηλό που… θόλωσε με σκόνη την ατμόσφαιρα

Σε δορυφορική εικόνα της Παρασκευής 17 Απριλίου 2026 από την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσοογείου καταγράφεται ένα βαρομετρικό χαμηλό (L) στα νοτιοανατολικά της Κρήτης, με τη χαρακτηριστική κυκλωνική δομή των νεφών γύρω από το κέντρο του συστήματος.

Οπως αναφέρoυν οι Χ. Γιαννακλής και Κ. Λαγουβάρδος από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών – Meteo.gr η κυκλοφορία του συστήματος ευνόησε τη μεταφορά αερίων μαζών από τις ακτές της Βόρειας Αφρικής προς την Κρήτη και γενικότερα προς την ανατολική Ελλάδα, μεταφέροντας σημαντικές ποσότητες αφρικανικής σκόνης, που είχαν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία της θολής ατμόσφαιρας και της λασποβροχής που επικράτησε σε πολλά τμήματα της χώρας.

Η εικόνα προέρχεται από τον δορυφόρο Meteosat-12 του Ευρωπαϊκού οργανισμού EUMETSAT και λήφθηκε την Παρασκευή 17 Απριλίου 2026.