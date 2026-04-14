Κρήτη: Δημιουργικά εργαστήρια από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

«To Χαμόγελο του Παιδιού», προσκαλεί μικρούς και μεγάλους στην Εβδομάδα Οικογενειακού Εθελοντισμού που θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 20 Απριλίου 2026 έως και το Σάββατο 25 Απριλίου 2026 στα «Εθελοντικά Δημιουργικά Εργαστήρια», πανελλαδικά (Αττική, Χαλκίδα, Θεσσαλονίκη, Κόρινθος, Κρήτη – Ηράκλειο, Κρήτη – Ρέθυμνο, Κρήτη-Χανιά, Λάρισα, Πάτρα, Πύργος, Κέρκυρα).

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται:

«Το Εθελοντικό Δημιουργικό Εργαστήρι, μετατρέπεται καθημερινά σε ένα χώρο γεμάτο θετική διάθεση και δημιουργία, όπου εθελοντές και εργαζόμενοι καθημερινά καταβάλλουν τη μέγιστη προσπάθεια κατασκευάζοντας χειροποίητες δημιουργίες οι οποίες, μέσω της πώλησής τους, συμβάλουν στην οικονομική ενίσχυση του έργου και των δράσεων του οργανισμού, έτσι ώστε αδιάκοπα να συνεχίζει το έργο του, μέσω των Υπηρεσιών του, να υποστηρίζει ολιστικά Δωρεάν, Πανελλαδικά, 365 ημέρες τον χρόνο, 24 ώρες την ημέρα, τα παιδιά και τις οικογένειές τους καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών τους.

Στο πλαίσιο των δράσεων οικογενειακού εθελοντισμού και με αφορμή τη Γιορτή της Μητέρας, ο Οργανισμός αναπτύσσει μια ξεχωριστή εθελοντική οικογενειακή δράση στα Εθελοντικά Δημιουργικά Εργαστήρια πανελλαδικά, όπου συμμετέχουν γονείς και παιδιά ενώνοντας τον χρόνο και τη φαντασία τους, δημιουργώντας χειροποίητες κατασκευές με αγάπη αφιερωμένες στις μητέρες και στα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Η δράση στοχεύει να ενισχύσει τη σύνδεση των οικογενειών και να καλλιεργήσει το πνεύμα της προσφοράς, φιλοδοξώντας να υπενθυμίσει πως η Γιορτή της Μητέρας δεν είναι μόνο μια ευκαιρία για έκφραση αγάπης, αλλά και μια αφορμή να αποτελέσουμε μέρος μιας μεγάλης αγκαλιάς υποστήριξης και προσφοράς και να στηρίξουμε ευάλωτους συνανθρώπους μας.

Η συμμετοχή στη δράση είναι ανοιχτή σε οικογένειες – ενήλικες μαζί με τα παιδιά τους ηλικίας άνω των 7 ετών – που επιθυμούν να αφιερώσουν λίγο από το χρόνο τους συμβάλλοντας στην υποστήριξη ευάλωτων συνανθρώπων μας. Οι δράσεις οικογενειακού εθελοντισμού προσφέρουν όχι μόνο πολύτιμη βοήθεια στον Οργανισμό αλλά και μία ουσιαστική εκπαιδευτική και βιωματική εμπειρία για τα παιδιά που έρχονται σε επαφή με έννοιες όπως η προσφορά, η συνεργασία και η κοινωνική ευαισθησία.

Δώστε την ευκαιρία στα παιδιά σας να συμμετάσχουν σε μια ξεχωριστή οικογενειακή δράση, μέσα από την οποία θα δημιουργήσουν μια κοινή πολύτιμη εμπειρία, θα ενισχύσουν τη δημιουργικότητά τους και θα νιώσουν τη δύναμη της αλληλεγγύης μέσα από μία κοινή προσπάθεια, προσφέροντας χαμόγελα και ελπίδα.

Όσες οικογένειες ενδιαφέρονται με παιδιά (άνω των 7 ετών), μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή (έως μία βάρδια) σε προκαθορισμένες ημερομηνίες και ώρες συμπληρώνοντας την φόρμα εδώ μέχρι τις 16 Απριλίου 2026.

Αναμένουμε με Χαμόγελο να σας υποδεχτούμε στους χώρους του Οργανισμού σε όλη την Ελλάδα!

Περισσότερες πληροφορίες:

Εθελοντικό Δημιουργικό Εργαστήρι

«Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Τηλ. 11040 (αστική χρέωση)

Email: volunteer@hamogelo.gr».