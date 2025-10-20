Κρήτη: Δίχως τέλος οι μεταναστευτικές ροές

Με αμείωτους ρυθμούς φαίνεται ότι συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης καθώς μέσα σε λίγες ώρες εντοπίστηκαν 134 πρόσφυγες/μετανάστες.

Όπως ανακοινώθηκε από το Λ.Σ. «τις πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκαν οι Λιμενικές Αρχές του Ρεθύμνου και της Αγίας Γαλήνης από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., για παροχή συνδρομής σε λέμβο με αλλοδαπούς επιβαίνοντες, στη θαλάσσια περιοχή 41 ν.μ. νότια Ακρωτηρίου Λίθινου Κρήτης. Αμέσως, στην περιοχή μετέβη ένα Πλοίο Ανοικτής Θαλάσσης (ΠΑΘ) Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., το οποίο εντόπισε τη λέμβο και περισυνέλεξε τους πενήντα έναν (51) αλλοδαπούς επιβαίνοντες (όλοι άνδρες). Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης και στη συνέχεια οδηγήθηκαν με λεωφορείο σε χώρο φιλοξενίας στο Ρέθυμνο. Από το Λιμεναρχείο Ρεθύμνου που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθησαν ένας 24χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Μπαγκλαντές) και τρεις αλλοδαποί (υπήκοοι Σουδάν), ηλικίας 25, 34 και 29 ετών, ως οι διακινητές των υπολοίπων κατά παράβαση του άρθρου 83 του Ν. 3386/2005 (Παράνομη είσοδος στη χώρα), του άρθρου 25 του Ν. 5038/2023 (Διευκόλυνση) και του άρθρου 306 Π.Κ. (Έκθεση) και του άρθρου 45 Π.Κ. (Συναυτουργία). Σύμφωνα με τους αλλοδαπούς, εκκίνησαν τις βραδινές ώρες την 18.10.25 από παραλία στο Τομπρούκ της Λιβύης, καταβάλλοντας χρηματικά ποσά από 1.500 έως 3.500 ευρώ για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα»

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση «Τις πρωινές ώρες σήμερα, στελέχη του Λιμενικού Φυλακίου της Γαύδου εντόπισαν στην περιοχή “ΚΟΡΦΟΥ” της Γαύδου 46 αλλοδαπούς (όλοι άντρες). Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν σε προσωρινό χώρο φιλοξενίας του δήμου Γαύδου. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων» ενώ νωρίς το απόγευμα στον εντοπισμό και την περισυλλογή 37 αλλοδαπών επιβαινόντων σε σκάφος, στη θαλάσσια περιοχή 0,5 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου προχώρησε πλοίο της δύναμης frontex υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ). Οι αλλοδαποί μεταφέρονται με ασφάλεια στο λιμάνι του Κόκκινου Πύργου Ηρακλείου.

Αναφορικά με τον εντοπισμό 76 αλλοδαπών νότια της Γαύδου τις απογευματινές ώρες την 18.10.2025, συνελήφθη όπως ανακοινώθηκε «ένας 30χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Αιγύπτου), ο οποίος αναγνωρίστηκε από τους υπόλοιπους ως ο διακινητής τους. Ο 30χρονος συνελήφθη για παράβαση του άρθρου 83 του Ν. 3386/2005 “Παράνομη είσοδος στη χώρα”, του άρθρου 25 του Ν. 5038/2023 “Διευκόλυνση” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 5079/2023 και του άρθρου 306 του Π.Κ. “Έκθεση”»

