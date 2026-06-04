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Κρήτη: Χελώνα caretta caretta επιστρέφει στην θάλασσα μετά από τρεις μήνες

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Το Ενυδρείο Κρήτης του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. ανακοινώνει την επανένταξη μίας θαλάσσιας χελώνας (Caretta caretta ) στο φυσικό της περιβάλλον, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Ιουνίου 2026, στις 11:00 π.μ., στην παραλία μπροστά από το Ενυδρείο Κρήτης (καιρού επιτρέποντος).

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της τελετής λήξης του προγράμματος «Υγιής Ωκεανός – Υγιής Εγώ» και αποτελεί μια ξεχωριστή ευκαιρία για το κοινό να παρακολουθήσει από κοντά την επιστροφή του ζώου στη θάλασσα, αναδεικνύοντας τη σημασία της προστασίας και διατήρησης της θαλάσσιας ζωής.

Ιστορικό χελώνας
Η μικρή χελώνα Caretta caretta, βάρους 750 g, βρέθηκε στην παραλία των Κάτω Γουβών του Δήμου Χερσονήσου (Βόρεια ακτή Ν. Ηρακλείου, Κρήτη), μπρος από το ξενοδοχείο Amirandes, από αλλοδαπή κάτοικο της περιοχής (Mrs Μ.P) το μεσημέρι (15:00) του Σαββάτου στις 7/3/2026.
Εντοπίστηκε αδύναμη στην άμμο μακριά από το νερό, χωρίς τραύματα ή κάποια άλλη ένδειξη της αιτίας του εκβρασμού της ενώ δεν έπνεαν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή. Το ζώο συλλέχθηκε, μεταφέρθηκε και παραδόθηκε άμεσα στο επιστημονικό προσωπικό βάρδιας του Ενυδρείου Κρήτης από την κυρία που το παρατήρησε. Τοποθετήθηκε σε δεξαμενή του χώρου των καραντινών όπου παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, σύμφωνα με το πρωτόκολλο που εφαρμόζεται σε αντίστοιχες περιπτώσεις, και παρακολουθήθηκε η συμπεριφορά και η κατάσταση της υγείας της.
Όταν δυνάμωσε αρκετά με τη φροντίδα των μελών της ομάδας Eνυδρειολογίας, οδηγήθηκε στο κτηνιατρείο του συνεργάτη μας κ. Πολυχρόνη Νικηφοράκη όπου έγινε ακτινογραφία, η οποία δεν έδειξε κάποιο αγκίστρι ή άλλο ξένο σώμα.
Το Σάββατο 6/6/2026, με την πιστοποίηση της καλής κατάσταση της υγείας της, μαρκαρισμένη πρόκειται να επιστρέψει με ασφάλεια στο φυσικό της περιβάλλον»

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