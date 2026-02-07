Κρήτη: Αρχισαν ξανά οι μεταναστευτικές ροές

Μετά την ομάδα των 43 μεταναστών που διασώθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής στα ανοιχτά των Καλών Λιμένων, άλλη μια φουρνιά έφτασε τα ξημερώματα στην Ψαρή Φοράδα. Πρόκειται για μία ομάδα 27 αλλοδαπών, μεταξύ των οποίων και μια γυναίκα.

Οπως μετέδωσε ο ηρακλειώτικος ιστότοπος cretalive, ένας εξ αυτών μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας της περιοχής για την παροχή πρώτων βοηθειών. Η νέα φουρνιά έφτασε με λέμβο στην παραλία κινητοποιώντας τις τοπικές αρχές.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο δήμαρχος Βιάννου Παύλος Μπαριτάκης, οι αλλοδαποί φιλοξενούνται προσωρινά στο κτίριο του Πολιτιστικού Κέντρου, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της ταυτοποίησης και η μετακίνησή τους σε χώρο προσωρινής φιλοξενίας στο Ηράκλειο.