Κρήτη: Απολυμαντικοί σταθμοί οχημάτων από την Τρίτη – Πού θα λειτουργούν

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Η δυσμενής επιδημιολογική εξέλιξη της νόσου της ευλογιάς των αιγοπροβάτων στην ηπειρωτική Ελλάδα και η ανθεκτικότητα του ιού στο περιβάλλον δημιουργεί την ανάγκη για επιπλέον ενίσχυση της βιοασφάλειας στην Περιφέρεια Κρήτης.

Η Περιφέρεια Κρήτης ανακοίνωσε ότι πρόκειται να θέσει σε λειτουργία, από αύριο, Τρίτη 3 Μαρτίου 2026, δεκαέξι (16) απολυμαντικούς σταθμούς οχημάτων μεταφοράς ζώντων ζώων, ζωοτροφών και γάλακτος.

Η λειτουργία των σταθμών θα πραγματοποιείται από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 07:00 έως τις 14:00, στο πλαίσιο εφαρμογής προληπτικών μέτρων για την αποτροπή εισόδου και μετάδοσης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων στη νήσο Κρήτη. Η διέλευση των παραπάνω οχημάτων από τους σταθμούς αυτούς είναι υποχρεωτική για την απολύμανσή τους και τη λήψη βεβαίωσης απολύμανσης, η οποία θα ζητείται στον τόπο προορισμού και κατά τους ελέγχους από τις αρμόδιες αρχές. Επίσης, θα μπορούν οι κτηνοτρόφοι της κάθε Περιφερειακής Ενότητας να διέρχονται στα σημεία αυτά και να απολυμαίνουν τα οχήματά τους.

Δήλωση Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας

Σε δήλωσή του, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Τζεδάκης αναφέρει:

«Η Περιφέρεια Κρήτης από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε το πρώτο κρούσμα πανώλης μικρών μηρυκαστικών, τον Αύγουστο του 2024, και της ευλογιάς του προβάτου τον Ιανουάριο του 2025, πήρε προληπτικά μέτρα έως και σήμερα. Κάνουμε απολυμάνσεις στα λιμάνια του Ηρακλείου και των Χανίων, ελέγχουμε την προέλευση των ζωοτροφών με τα τιμολόγιά τους, ενώ απαγορεύσαμε την είσοδο ζώντων ζώων στη νήσο Κρήτη.

Σήμερα τοποθετούμε τους απολυμαντικούς σταθμούς στην ενδοχώρα του νησιού μας, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς —παραγωγούς, τυροκόμους, μεταφορείς ζωοτροφών, μεταφορείς ζώντων ζώων— να απολυμαίνουν τα οχήματά τους. Είναι σημαντικό να είμαστε σε εγρήγορση, να τηρούμε τα μέτρα βιοασφάλειας ώστε να συνεχίσουμε σαν Κρήτη να μην έχουμε προβλήματα και να προστατεύουμε το ζωικό μας κεφάλαιο».

Χάρτης και Θέσεις Απολυμαντικών Σταθμών

Οι 16 απολυμαντικοί σταθμοί κατανέμονται ως εξής: πέντε (5) στην Π.Ε. Ηρακλείου, τέσσερις (4) στην Π.Ε. Χανίων, τέσσερις (4) στην Π.Ε. Ρεθύμνου και τρεις (3) στην Π.Ε. Λασιθίου (Χάρτης: https://maps.app.goo.gl/YSGWZzqC1hVXDvD7A).

Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Σταθμός Απολύμανσης

X (Γεωγρ. Πλάτος)

Y (Γεωγρ. Μήκος)

Περιγραφή Θέσης Σταθμού

Σταθμός Γαζίου

35.322259

25.056008

Παλαιά Ε.Ο. Ηρακλείου – Ρεθύμνου, Θέση Κουμπέδες

Σταθμός Πεζών

35.208942

25.196855

Χώρος παραλαβής Οινοστάφυλων της Ένωσης Πεζών

Σταθμός Πραιτωρίων

35.037508

25.150078

Στο πρώην βενζινάδικο της Aegean

Σταθμός Μοιρών

35.048537

25.196855

Δίπλα στο Γραφείο Κτηνιατρικής Μοιρών

Σταθμός Αγ. Βαρβάρας

35.147437

24.998925

Χώρος Παλαιού Σφαγείου Αγ. Βαρβάρας

Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

Σταθμός Απολύμανσης

X (Γεωγρ. Πλάτος)

Y (Γεωγρ. Μήκος)

Περιγραφή Θέσης Σταθμού

Σταθμός Βρυσσών

35.368865

24.215321

Στον κόμβο των Βρυσσών από κάτω (στο Εκκλησάκι του Αγ. Γεωργίου, μεγάλη αλάνα)

Σταθμός Βουβάς

35.210716

24.195275

Στο χωριό Βουβάς Σφακίων, στην πλάστιγγα του Συνεταιρισμού

Σταθμός Ταυρωνίτη

35.517027

23.818779

Πάνω από τον κόμβο του Ταυρωνίτη προς Βουκολιές (πρώην γεωπονικό κατάστημα Γιακουμογιαννάκη)

Σταθμός Νωπηγείων

35.502840

23.713451

Στον κόμβο των Νωπηγείων (δεξιά προς τη θάλασσα)

Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Σταθμός Απολύμανσης

X (Γεωγρ. Πλάτος)

Y (Γεωγρ. Μήκος)

Περιγραφή Θέσης Σταθμού

Σταθμός Τρία Μοναστήρια

35.353142

24.461067

Απέναντι από το βενζινάδικο της Shell

Σταθμός Περάματος

35.366328

24.711299

Χουμεριανή διακλάδωση (Πάρκινγκ κέντρου Μανούσος)

Σταθμός Αμαριώτικο

35.347862

24.521913

Διασταύρωση Αμαρίου

Σταθμός Ανωγείων

35.298240

24.859648

Θέση Ζερβού, Άγαλμα Νιώτη

Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Σταθμός Απολύμανσης

X (Γεωγρ. Πλάτος)

Y (Γεωγρ. Μήκος)

Περιγραφή Θέσης Σταθμού

Σταθμός Πινακιανό

35.199560

25.460910

Πινακιανό (Πρατήριο καυσίμων-πλυντήριο οχημάτων, αυχένας Αμπέλου-Οροπεδίου Λασιθίου, έξοδος προς Ηράκλειο)

Σταθμός Στόμιο

35.012240

25.662800

Νέα Ανατολή – Στόμιο Ιεράπετρας (Πρατήριο καυσίμων-πλυντήριο οχημάτων)

Σταθμός Τάρμαρο

35.291160

25.510350

Τάρμαρο, Επαρχ. Οδός Σεισίου-Μαλίων (Πρατήριο καυσίμων-πλυντήριο οχημάτων, διασταύρωση Σεισίου-Μιλάτου με Π.Ε.Ο.)

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση απαιτηθεί, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις κατά τόπους Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ανά Περιφερειακή Ενότητα της Περιφέρειας Κρήτης.

