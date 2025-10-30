menu
Αγροτικά

Κρήτη: Απογραφή κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων και ανάρτηση δικαιολογητικών

Η Περιφέρεια Κρήτης ενημερώνει τους Κτηνοτρόφους που δραστηριοποιούνται στο νησί, ότι σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 95 του Ν.5172/2025 ορίζεται η υποχρέωση απογραφής των κτηνοτροφικών τους εγκαταστάσεων στο ΟΠΣ-ΑΔΕ έως την 31η Δεκεμβρίου 2025.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση:

«Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, για να γίνει απογραφή καταβάλλεται παράβολο διακοσίων (200) ευρώ. Διευκρινίζεται ότι η απογραφή αφορά είτε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που λειτουργούν με έγκριση λειτουργίας ή γνωστοποίηση λειτουργίας, είτε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που λειτουργούν και έχουν αδειοδοτηθεί με προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο του Ν.4711/2020.
Δεν υποχρεούνται σε απογραφή όσες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις είχαν υποβάλλει γνωστοποίηση λειτουργίας με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.notifybusiness.gov.gr (δηλαδή κατά το χρονικό διάστημα από 18/5/2022 έως και 2/2/2025), διότι έγινε αυτόματη μετάπτωση των στοιχείων της υποβληθείσας γνωστοποίησης από το «NotifyBusiness» στο «OpenBusiness».
Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 95 του Ν.5172/2025, οι Κτηνοτρόφοι που πριν τεθεί σε λειτουργία το ΟΠΣ-ΑΔΕ είχαν υποβάλλει για τη λειτουργία των εγκαταστάσεών τους γνωστοποίηση στο «notifybusiness», θα πρέπει να αναρτήσουν στο ΟΠΣ-ΑΔΕ τα απαραίτητα για τη γνωστοποίηση δικαιολογητικά έως την 31η Δεκεμβρίου 2025. Αν τα δικαιολογητικά δεν αναρτηθούν εγκαίρως, επιβάλλονται οι κυρώσεις της περίπτωσης βα) της παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν.4056/2012 (περίπτωση παροχής αναληθών στοιχείων κατά τη γνωστοποίηση).
Στον σύνδεσμο «Συχνές ερωτήσεις» της διαδικτυακής πληροφοριακής πύλης του OpenBusiness (https://openbusiness-portal.mindev.gov.gr/plirofories/faq/) υπάρχουν χρήσιμες πληροφορίες για τις θεματικές ενότητες «Απογραφή» και «Ανάρτηση Δικαιολογητικών».

