Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου, 2025
Κρήτη: Αντιμέτωπος 45χρονος με την κατηγορία του βιασμού – Απολογείται την Πέμπτη

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Αντιμέτωπος με τις κατηγορίες του βιασμού κατ΄ εξακολούθηση, της παρακίνησης και πρόκλησης άλλου σε παράνομη χρήση ναρκωτικών ουσιών κατ’ εξακολούθηση και ενδοοικογενειακή απειλή κατ΄ εξακολούθηση βρίσκεται, όπως μετέδωσε ο ηρακλειώτικος ιστότοπος cretalive, 45χρονος επιχειρηματίας στον χώρο της εστίασης, μετά από σοβαρές καταγγελίες σε βάρος του 24χρονης αλλοδαπής με την οποία φέρεται να διατηρούσε φιλικές σχέσεις.

Η κοπέλα φέρεται να κατήγγειλε στην Ασφάλεια Ηρακλείου ότι κατά διαστήματα ο άνθρωπος αυτός την εκμεταλλευόταν σεξουαλικά παρά την θέληση της, ωστόσο υποστηρίζει ότι την έβαζε να κάνει χρήση κοκαίνης για να μπορεί να την έχει υπό τον έλεγχο του.

Ο 45χρονος, ο οποίος πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Πέμπτη ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας Ηρακλείου αρνείται τις αποδιδόμενες κατηγορίες και φέρεται να προβάλλει μία εντελώς διαφορετική εκδοχή για το προφίλ της 24χρονης αλλά και για τα όσα έχουν συμβεί μεταξύ τους.

