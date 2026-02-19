Κρήτη: Αντιδράσεις ΜέΡΑ25 για τις εξορύξεις

Την αντίθεσή του σε εξορύξεις εκφράζει το ΜέΡΑ25 Κρήτης.

Σε ανακοίνωσή του υποστηρίζει ότι «το παραμύθι των εξορύξεων στην Κρήτη έχει πολλούς κακούς δράκους

Η κυβέρνηση προχώρησε στην υπογραφή συμβάσεων με τη Chevron, παρουσιάζοντας τις εξορύξεις υδρογονανθράκων ως… εθνική ευκαιρία. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για μια επιλογή υψηλού περιβαλλοντικού ρίσκου, αμφίβολου οικονομικού οφέλους και σοβαρών κοινωνικών συνεπειών. Το ΜέΡΑ25 δηλώνει ξεκάθαρα ότι η Κρήτη δεν μπορεί να μετατραπεί σε πεδίο πειραματισμού των πετρελαϊκών κολοσσών ούτε σε ενεργειακή αποικία στο όνομα μιας δήθεν ανάπτυξης».

Προσθέτει δε ότι «οι εξορύξεις που σχεδιάζονται νότια της Κρήτης αφορούν μεγάλα θαλάσσια βάθη, άνω των 3.000 μέτρων, όπου οι τεχνικές δυσκολίες αυξάνουν κατακόρυφα το κόστος αλλά και την πιθανότητα ατυχημάτων, ενώ η δυνατότητα άμεσης παρέμβασης σε περίπτωση διαρροής μειώνεται δραματικά. Διεθνείς εμπειρίες δείχνουν ότι ακόμη και με προηγμένη τεχνολογία χρειάστηκαν μήνες για να περιοριστούν πετρελαιοκηλίδες, με ανυπολόγιστες συνέπειες για οικοσυστήματα και οικονομίες. Σε μια χώρα σεισμογενή όπως η Ελλάδα, η επίκληση «μηδενικού ρίσκου» δεν είναι απλώς αφελής· είναι πολιτικά επικίνδυνη. Μια πετρελαιοκηλίδα δεν απειλεί μόνο τη φύση αλλά και την αλιεία, τον τουρισμό και την ίδια τη διατροφική ασφάλεια των τοπικών κοινωνιών».

Υποστηρίζει επίσης ότι «η περιοχή της Ελληνικής Τάφρου, όπου σχεδιάζονται οι εξορύξεις, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους βιότοπους της Μεσογείου, φιλοξενώντας απειλούμενα θαλάσσια θηλαστικά, φυσητήρες, δελφίνια και κρίσιμες περιοχές αναπαραγωγής θαλάσσιων ειδών. Οι σεισμικές έρευνες με ηχητικές εκρήξεις, οι γεωτρήσεις και οι εγκαταστάσεις εξόρυξης διαταράσσουν τη βιοποικιλότητα, προκαλούν απώλεια προσανατολισμού, μείωση πληθυσμών και μακροχρόνιες οικολογικές επιπτώσεις.

Πετρο-ευρώ Τα πιθανά δημόσια έσοδα εκτιμώνται σε μόλις ένα απειροελάχιστο ποσοστό του ΑΕΠ. Την ίδια στιγμή, ένα και μόνο σοβαρό ατύχημα μπορεί να κοστίσει πολλαπλάσια από τα προσδοκώμενα κέρδη. Μεγάλοι κερδισμένοι είναι οι πετρελαϊκές εταιρείες, που απολαμβάνουν χαμηλά δικαιώματα εκμετάλλευσης και ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς, ενώ οι τοπικές κοινωνίες επωμίζονται το περιβαλλοντικό και οικονομικό ρίσκο. Το πετρελαϊκό λόμπι και οι πολιτικοί του εκπρόσωποι επιχειρούν να παρουσιάσουν ως εθνικό συμφέρον μια επιλογή που μεταφέρει τα κέρδη στους λίγους και το κόστος στους πολλούς.

Το ΜέΡΑ25 καλεί την κοινωνία της Κρήτης, την αυτοδιοίκηση και τα κινήματα να σταθούν απέναντι σε αυτή τη στρατηγική.

Συντασσόμαστε πλήρως με τις τοποθετήσεις των περιβαλλοντικών φορέων και συλλογικοτήτων του νησιού και επαναλαμβάνουμε το δικό τους σύνθημα: «Για πετρέλαιο δεν ξέρουμε, αντιδράσεις σίγουρα θα βρείτε»».