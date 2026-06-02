Κρήτη: Ανάπτυξη με διαφάνεια και όρους ζητούν οι πολίτες

Θετική αλλά ιδιαίτερα απαιτητική είναι η στάση των Κρητικών απέναντι στις μεγάλες επενδύσεις και τα έργα υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη στο νησί, σύμφωνα με μελέτη της MRB Hellas που παρουσιάστηκε στο συνέδριο Economist – Powergame.gr στα Χανιά. Το βασικό συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι οι κάτοικοι του νησιού δεν απορρίπτουν την ανάπτυξη, αλλά επιθυμούν να έχει σαφές τοπικό αποτύπωμα και να σέβεται την ιδιαίτερη ταυτότητα της Κρήτης.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία η Κρήτη βρίσκεται στο επίκεντρο σημαντικών επενδυτικών σχεδίων, όπως ο ΒΟΑΚ, το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλλι, η ηλεκτρική διασύνδεση, οι ενεργειακές υποδομές και οι τουριστικές επενδύσεις. Σύμφωνα με τα ευρήματα, ο σύγχρονος Κρητικός εμφανίζεται πιο τολμηρός και πιο δεκτικός απέναντι στις αλλαγές από τον μέσο Έλληνα, ωστόσο θέτει αυστηρές προϋποθέσεις για την αποδοχή τους.

Η έρευνα καταγράφει έντονο επιχειρηματικό πνεύμα. Το 61% των Κρητικών δηλώνει ότι θα επιθυμούσε να διαθέτει δική του επιχείρηση, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από το πανελλαδικό 41,7%, ενώ σχεδόν εννέα στους δέκα αναφέρουν ότι αξιοποιούν τις ευκαιρίες όταν αυτές παρουσιάζονται.

Παράλληλα, οι κάτοικοι του νησιού εμφανίζουν ισχυρή αίσθηση οικονομικής σταθερότητας. Πάνω από τους μισούς δηλώνουν ότι ανταποκρίνονται χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες στις οικονομικές τους υποχρεώσεις, ενώ το 83% κατοικεί σε ιδιόκτητη κατοικία. Η εικόνα αυτή συνδέεται και με τα χαμηλότερα ποσοστά σχετικής φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού που καταγράφονται στην Κρήτη σε σχέση με τον εθνικό μέσο όρο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι Κρητικοί εμφανίζονται περισσότερο απαιτητικοί ως καταναλωτές, με αυξημένη προτίμηση σε ποιοτικά προϊόντα, καινοτόμες λύσεις και περιβαλλοντικά υπεύθυνες πρακτικές. Η μελέτη τους περιγράφει ως ανθρώπους με ισχυρή τοπική ταυτότητα, έντονη συναισθηματική σύνδεση με τον τόπο τους και υψηλές προσδοκίες από όσους επενδύουν σε αυτόν.

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Σύμφωνα με τη MRB, οι στάσεις των Κρητικών απέναντι στις επενδύσεις διαμορφώνονται γύρω από τέσσερις βασικούς άξονες.

Ο πρώτος αφορά την παραμονή της προστιθέμενης αξίας στο νησί. Οι πολίτες θεωρούν κρίσιμο τα οφέλη των επενδύσεων να επιστρέφουν στις τοπικές κοινωνίες, να στηρίζουν την απασχόληση και να ενισχύουν τις τοπικές επιχειρήσεις.

Ο δεύτερος σχετίζεται με την αποδοχή του ρίσκου μόνο όταν συνοδεύεται από τεκμηριωμένα στοιχεία. Οι Κρητικοί εμφανίζονται πρόθυμοι να στηρίξουν φιλόδοξα έργα, αλλά απαιτούν σαφείς αποδείξεις για τα οφέλη και τις επιπτώσεις τους.

Ο τρίτος άξονας αφορά την αξιοπιστία. Η εμπιστοσύνη, σύμφωνα με την έρευνα, δεν οικοδομείται μέσα από υποσχέσεις αλλά μέσα από απτά αποτελέσματα και μετρήσιμη πρόοδο.

Ο τέταρτος σχετίζεται με την ταυτότητα του τόπου. Οι συμμετέχοντες εκφράζουν την άποψη ότι η ανάπτυξη πρέπει να σχεδιάζεται με σεβασμό στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Κρήτης και με ενεργό συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στις αποφάσεις.

Η έρευνα καταγράφει επίσης προβληματισμό για τον τρόπο με τον οποίο κατανέμονται τα οφέλη της ανάπτυξης. Από τις συνεντεύξεις επιχειρηματιών και εκπροσώπων της αγοράς προκύπτει ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις εμφανίζονται περισσότερο έτοιμες να αξιοποιήσουν τις νέες ευκαιρίες, ενώ οι μικρότερες επιχειρήσεις εκφράζουν ανησυχίες για ενίσχυση του ανταγωνισμού και αύξηση του κόστους λειτουργίας.

Παράλληλα επισημαίνεται ο κίνδυνος διεύρυνσης των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων, εάν δεν υπάρξουν πολιτικές που θα εξασφαλίζουν μεγαλύτερη διάχυση των οφελών. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην ανάγκη στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στην κατεύθυνση επενδύσεων προς την ενδοχώρα μέσω ήπιων μορφών ανάπτυξης και αγροτουρισμού.