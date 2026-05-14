Κρήτη: 90 σωματεία καλούν στην κινητοποίηση στη βάση της Σούδας

Περισσότερα από 90 σωματεία σύλλογοι, φορείς από όλο το νησί καλούν στη Παγκρήτια κινητοποίηση που οργανώνεται την Κυριακή 17 Μαϊου στη βάση της Σούδας.

Οι διοργανωτές της κινητοποίησης έδωσαν συνέντευξη τύπου το μεσημέρι της Πέμπτης.

“Η βάση της Σούδας είναι το μακρύ χέρι του ιμπεριαλισμού σε όλους τους πολέμους στην περιοχή μας” τόνισε ο πρόεδρος της “Παγκρήτιας Επιτροπής ενάντια στις βάσεις και στην εμπλοκή” κ. Μανώλης Παπαδομαμωλακης. Ο ίδιος επεσήμανε πως η λειτουργία της βάσης «μετατρέπει τον τόπο μας σε μαγνήτη κινδύνου».

Η κινητοποίηση θα ξεκινήσει στις 12 το μεσημέρι από την πλατεία Δημοτικής Αγοράς.

Στη συνέντευξη υπήρξε ενημέρωση πως το διάστημα 6,7 Ιουνίου θα πραγματοποιηθει στα Χανιά συνάντηση κινημάτων και οργανώσεων από 13 χώρες.