Κρήτη: 1ο Συνέδριο μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων Νεοελληνικής Φιλολογίας

Το 1ο Συνέδριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης θα πραγματοποιηθεί στις 24-26 Οκτωβρίου στην Αίθουσα 1, Διδακτήρια Φιλοσοφικής Σχολής.

Όπως ανακοινώθηκε, το πρόγραμμα του συνεδρίου περιλαμβάνει θεματικές που αφορούν την νεοελληνική πεζογραφία και ποίηση, όπως:

Παλαιά κείμενα – νέες αναγνώσεις

Νίκος Καζαντζάκης: νέες προσεγγίσεις

Τραύμα, μνήμη, εγκλεισμός

Ταξίδι & Φύση στον ελληνικό Τύπο και στην ελληνική λογοτεχνία

Ταυτότητα – Σώμα – Φύλο

Θρησκεία & Λογοτεχνία

Είδη της πεζογραφίας στο τέλος του 20ού και στον 21ο αιώνα

Ψηφιακές προσεγγίσεις στη λογοτεχνία

Σημειώνεται ότι «στο συνέδριο θα παρουσιάσουν τη δουλειά τους νέες και νέοι επιστήμονες από όλα τα πανεπιστήμια της Ελλάδας, αλλά και από το Birmingham, την Κύπρο, το Βουκουρέστι. Το συνέδριο είναι ανοιχτό σε όλες και όλους.

Το Πρόγραμμα είναι διαθέσιμο εδώ: https://www.philology.uoc.gr/uploads/Programma-Synedrioy.pdf

Μπορεί κανείς να παρακολουθήσει τις ομιλίες εξ αποστάσεως εδώ:

https://uoc-gr.zoom.us/j/89074516401».