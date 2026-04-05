Κρήτη 1980 – Ο μακαριστός μητροπολίτης Ειρηναίος Γαλανάκης στην Κίσσαμο (video)

Στη δημοσιότητα δόθηκε το πρωί της Κυριακής ένα έγχρωμο βουβό φιλμ super 8mm – από το Αρχείο Dr. Γ. Χατζηδάκη. και την Aylon Productions.

Αναφέρει σχετικά το κείμενο «βρισκόμαστε στην Κίσσαμο Χανίων της Κρήτης.

Το φιλμ ανοίγει μ’ ένα αυτοκίνητο εκείνης της εποχής να προχωράει σ’ έναν δρόμο. Βλέπουμε το πράσινο τοπίο αλλά και απόψεις του χωριού. Ένας ιερέας στέκεται έξω απ’ το αυτοκίνητο και έπειτα βλέπουμε κόσμο συγκεντρωμένο έξω από μία εκκλησία

Η εικόνα αλλάζει με τον κινηματογραφιστή να στέκεται σ’ ένα σύνθημα που είναι γραμμένο στον τοίχο και γράφει «Μόνο ο Ειρηναίος Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου». Πρόκειται για την περίοδο κατά την οποία ο Ειρηναίος είχε παραιτηθεί από τη θέση του και οι κάτοικοι της περιοχής ζητούσαν για μήνες την επανεκλογή του, κάτι το οποίο έγινε τον Ιανουάριο του 1981.

Βλέπουμε πλάνα από το εσωτερικό της εκκλησίας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Ο κόσμος βγαίνει από την εκκλησία και βλέπουμε πάλι το σύνθημα. Σε ένα κόκκινο φορτηγό με τρεις άντρες υπάρχει κολλημένο φυλλάδιο με φωτογραφία του Ειρηναίου.

Ακολουθούν απόψεις του χωριού με τον φακό να εστιάζει σε μια γυναίκα που ψωνίζει από μια φρουταγορά. Ένα πόστερ της ταινίας «Κατάχρησις Εξουσίας» με τον Νίκο Κούρκουλο, κολλημένο σ’ ένα σταντ. Ο κινηματογραφιστής ζουμάρει στον Μανό Κατράκη και μια κοπέλα να κοιτάει το πόστερ.

Πλήθος κόσμου συγκεντρώνεται στους δρόμους καθώς κάνει την εμφάνισή του ο Ειρηναίος Γαλανάκης. Το φιλμ κλείνει με το κατάμεστο από κόσμο, ιερείς αλλά και αστυνομικούς, προαύλιο της εκκλησίας.

