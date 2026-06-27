Κρήτη 1971 – Περιήγηση γύρω από τα Χανιά (video)

Μία περιήγηση, γύρω από την περιοχή των Χανίων μέσα από ένα έγχρωμο βουβό φιλμ 8mm από το αρχείο Δ. Κιριμλίδη.

Όπως αναφέρει η περιγραφή της Aylon Film Archives, το φιλμ ξεκινά με πλάνο του Μνημείου Πεσόντων των Γερμανών αλεξιπτωτιστών που σκοτώθηκαν στη Μάχη της Κρήτης, γνωστό και ως το “Γερμανικό Πουλί”, στο επόμενο πλάνο βλέπουμε ένα πανοραμικό της παραλίας Γλάρος έξω από τα Χανιά, ενώ στη συνέχεια μεταφερόμαστε στην οικία όπου γεννήθηκε ο Ελευθέριος Βενιζέλος.

Το φιλμ κλείνει με ηλιοβασίλεμα στους τάφους των Βενιζέλων, στον λόφο έξω από τα Χανιά.