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Κρήτη: 16 συλλήψεις για ναρκωτικά, ζωοκλοπές, υπαίθριο εμπόριο και διατάραξη κοινής ησυχίας

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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16 άτομα συνελήφθησαν χθες Σάββατο (13/06) όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. για παραβάσεις που αφορούσαν κατά περίπτωση   νομοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων,  αστυνομικής διάταξης περί ζωοκλοπής ,υπαίθριου εμπορίου καθώς και διατάραξης κοινής ησυχίας και στέρηση πιστοποιητικών υγείας σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος .

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση αναφέρει «στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων αστυνομικών δράσεων για  την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και εν γένει των παραβατικών συμπεριφορών  πραγματοποιήθηκαν χθες (13.06.2026) συντονισμένες αστυνομικές δράσεις σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης στις οποίες συμμετείχαν  αστυνομικές δυνάμεις των Διευθύνσεων Αστυνομίας και του Τμήματος Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης.
Στο πλαίσιο αυτών των δράσων  πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 1.783 οχήματα και 2.075 άτομα.
Βεβαιώθηκαν -656- παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και ακινητοποιήθηκαν -86- οχήματα.
Ειδικότερα οι παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που βεβαιώθηκαν αφορούσαν :
• –24- μη χρήση ζώνης
• -37- οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος
• -44- μη χρήση κράνους
• -38- υπέρβαση ορίων ταχύτητας
• -11- παραβάσεις Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων
• -7 – παραβίαση προτεραιότητας
• -32 – αντικανονικοί ελιγμοί
• -2 – χρήση κινητού τηλεφώνου
• -25- στέρηση άδειας ικανότητας οδηγού
• -8- αντικανονικό προσπέρασμα
• -7- παραβίαση ερυθρού σηματοδότη
• – 421 – λοιπές παραβάσεις

Επιπλέον σε λοιπούς αστυνομικούς  ελέγχους βεβαιώθηκαν -9- παραβάσεις και συνελήφθησαν συνολικά -16- άτομα για παραβάσεις που αφορούσαν κατά περίπτωση   νομοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων,  αστυνομικής διάταξης περί ζωοκλοπής ,υπαίθριου εμπορίου καθώς και διατάραξης κοινής ησυχίας και στέρηση πιστοποιητικών υγείας σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος .
Οι έλεγχοι  θα συνεχιστούν και στοχεύουν στην αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών»

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