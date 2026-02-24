menu
Τοπικά

Κρήτη: 1.275 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. σε τέσσερις μέρες

4.258 οχήματα ελέγχθηκαν από την Τροχαία στην Κρήτη το διάστημα, από 20 έως 23 Φεβρουαρίου και διαπιστώθηκαν 1.275 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση αναφέρει «στο πλαίσιο στοχευμένων ενεργειών και δράσεων, για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και την ασφαλή μετακίνηση οχημάτων και πολιτών κατά την περίοδο εορτασμού των Αποκριών και της Καθαράς Δευτέρας, πραγματοποιήθηκαν το χρονικό διάστημα από 20 έως και 23 Φεβρουαρίου 2026, τροχονομικοί έλεγχοι στην Περιφέρεια της Κρήτης.
Σκοπός των ελέγχων είναι η αναβάθμιση του επιπέδου της οδικής ασφάλειας των πολιτών.
Συγκεκριμένα, συγκροτήθηκαν συνεργεία ελέγχων και πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένοι τροχονομικοί έλεγχοι σε οχήματα, σε διάφορες περιοχές της Κρήτης, όπου ελέγχθηκαν συνολικά (4.258) οχήματα και βεβαιώθηκαν (1.275) παραβάσεις, ως ακολούθως :

Υπερβολική Ταχύτητα

167

Μη χρήση προστατευτικού κράνους

52

Μη χρήση ζώνης ασφαλείας

47

Στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης

32

Οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος

41

Χρήση κινητού τηλεφώνου

12

Κίνηση στο αντίθετο ρεύμα

6

Αντικανονικό προσπέρασμα

11

Αντικανονικοί ελιγμοί

34

Παραβίαση ερυθρού σηματοδότη

7

Λοιπές παραβάσεις

866

 

Υπενθυμίζεται ότι η σωστή οδική συμπεριφορά των χρηστών του οδικού δικτυού και η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας είναι βασικές προϋποθέσεις, τόσο για την ασφαλή μετακίνηση, όσο και για την αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η οδική ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας.
Οδηγώ με Ασφάλεια σημαίνει:
• Μαθαίνω και εφαρμόζω τον Κ.Ο.Κ.
• Δεν οδηγώ όταν έχω καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά.
• Σέβομαι τα όρια ταχύτητας.
• Δεν κάνω αντικανονικά προσπεράσματα.
• Δεν παραβιάζω τον κόκκινο σηματοδότη.
• Σταματώ στο STOP και δίνω προτεραιότητα.
• Δίνω προτεραιότητα στους πεζούς και στα άτομα με ειδικές ανάγκες.
• Σέβομαι τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων.
• Φορώ πάντοτε ζώνη ασφαλείας.
• Τοποθετώ τα παιδιά στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου και τους φορώ ζώνη ασφαλείας.
• Σε περίπτωση που οδηγώ ή είμαι συνεπιβάτης σε μοτοσικλέτα φορώ πάντα κράνος.
• Πριν ξεκινήσω για ταξίδι ελέγχω το όχημα που θα οδηγήσω.
Για περισσότερες χρήσιμες συμβουλές στον τομέα πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων και οδικής ασφάλειας, οι πολίτες μπορούν να επισκέπτονται τον ιστότοπο της Ελληνικής Αστυνομίας http://www.hellenicpolice.gr.
Η οδική ασφάλεια, μας αφορά όλους.
H ευαισθητοποίηση, η αλλαγή νοοτροπίας, η αλλαγή της κουλτούρας και της παιδείας μας, είναι κάτι παραπάνω από αναγκαία, για να μπει επιτέλους ένα «stop» στα τροχαία ατυχήματα.

