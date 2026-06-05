Κρίσιμο 48ωρο για τον ΣΥΡΙΖΑ

Ένα κρίσιμο 48ωρο έχει ξεκινήσει για τον ΣΥΡΙΖΑ, του οποίου συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία σήμερα και αύριο η Κεντρική Επιτροπή.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, στις συνεδριάσεις μοιάζει να κρίνεται το πολιτικό μέλλον του κόμματος και ευθέως ή εμμέσως, το δίλημμα που τίθεται είναι αν ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί και πρέπει να τεθεί στην επόμενη εθνική κάλπη απέναντι στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Κομβικό στοιχείο θα αποτελέσει η αναφορά που θα υπάρχει στο κείμενο της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου, με την οποία θα πρέπει οι δύο πλευρές επί της ουσίας να ικανοποιούνται τόσο αυτοί που θέλουν να στηριχθεί το νέο κόμμα, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, όσο και εκείνοι που επιμένουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κατέβει στις επόμενες εθνικές εκλογές ακόμα και απέναντι στο κόμμα Τσίπρα.

Ο Σωκράτης Φάμελλος θα επιμείνει στην ανάγκη για ενωτικό προοδευτικό μέτωπο, στο οποίο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα είναι καθοριστικός, η πλευρά όμως του Νίκου Παππά, της Ρένας Δούρου και του Παύλου Πολάκη, ο οποίος παρότι διαγράφηκε από την Κοινοβουλευτική Ομάδα, αναμένεται να παραστεί στις συνεδριάσεις του κόμματος, τονίζει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να διατηρήσει κεντρικό ρόλο σε ένα προοδευτικό μέτωπο και αφήνει αιχμές για τις έως σήμερα αναφορές της ηγεσίας του Σωκράτη Φάμελλου και τον καλεί να τοποθετηθεί με τρόπο ξεκάθαρο για το πώς θα κινηθεί το κόμμα σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα.