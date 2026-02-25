Κρίσιμη συνεδρίαση για τον λόφο Καστέλλι

Συνεδριάζει την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού όπου, μεταξύ άλλων, θα συζητήσει την «έγκριση ή μη μελέτης αποκατάστασης και αλλαγής χρήσης σε παραδοσιακό ξενοδοχείο ΑΑ τάξης των τριών κτηρίων (των παλιών στρατώνων, των παλιών φυλάκων και του χαρακτηρισμένου ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου της V Μεραρχίας) που βρίσκονται στο λόφο Καστέλλι, στην εντός των τειχών πόλη των Χανίων, ιδιοκτησίας Πολυτεχνείου Κρήτης με μισθωτή την εταιρεία «Belvedere ΕΠΕ».

Στην ίδια συνεδρίαση, όπου θα γίνει στις 14:00 στην Αθήνα, και θα πραγματοποιηθεί με

τηλεδιάσκεψη και διά ζώσης, θα συζητηθεί ακόμα η «έγκριση ή μη της τεχνικής έκθεσης

συντήρησης των λίθινων γείσων, πεσσών και λίθινων στοιχείων των παραθύρων των όψεων του ιστορικού διατηρητέου μνημείου της πρώην 5ης Μεραρχίας στο λόφο Καστέλλι, στην εντός των τειχών πόλη των Χανίων, φερόμενης ιδιοκτησίας Πολυτεχνείου Κρήτης». Εκ μέρους της Διεύθυνσης Προστασίας και Αναστήλωσης Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων εισηγήτρια θα είναι η Ιωάννα Καράνη, ενώ από τη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεώτερων Μνημείων εισηγήτρια θα είναι η Μαρία Μερτζάνη.