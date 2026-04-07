menu
22.4 C
Chania
Τρίτη, 7 Απριλίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΔιεθνή
Διεθνή

Κρίσιμη στρατιωτική σύσκεψη για τα Στενά του Ορμούζ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για τη διεθνή ασφάλεια και την παγκόσμια ενεργειακή επάρκεια, η Βρετανία φιλοξενεί σήμερα σύσκεψη υψηλού επιπέδου στρατιωτικών αξιωματούχων με αντικείμενο την ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, η σύσκεψη πραγματοποιείται στο Μόνιμο Κοινό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων του Ηνωμένου Βασιλείου στο Νόρθγουντ, βορειοδυτικά του Λονδίνου.

Το βασικό αντικείμενο της σύσκεψης δεν αφορά άμεση στρατιωτική επέμβαση, αλλά τον σχεδιασμό μακροπρόθεσμων μέτρων που θα διασφαλίσουν την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά μετά το τέλος των εχθροπραξιών. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, μεταξύ άλλων στο τραπέζι βρίσκονται σενάρια δημιουργίας διεθνούς ναυτικής δύναμης, η οποία θα αναλάβει την μελλοντική προστασία εμπορικών πλοίων και αγωγών.

«Η επιλογή αυτή αντανακλά τη σημερινή πραγματικότητα στο πεδίο. Είναι ξεκάθαρο πως είναι πολύ σοβαρή η απειλή από ιρανικά ντρόουν και πυραυλικά συστήματα για τα πλοία που θα προσπαθήσουν να περάσουν την περιοχή. Γι’ αυτό και οποιαδήποτε άμεση ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων θεωρείται κίνηση υψηλού κινδύνου», σημειώνουν οι αναλυτές, τονίζοντας με νόημα πως ο κίνδυνος αυτός αφορά «ακόμη και το αμερικανικό ναυτικό».

Η σημερινή πρωτοβουλία αποτελεί τη συνέχεια εντατικών διπλωματικών εργασιών των τελευταίων ημερών. Την προηγούμενη εβδομάδα πάνω από 40 χώρες συμμετείχαν σε τηλεδιάσκεψη υπό την προεδρία της βρετανίδας Υπουργού Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ με στόχο τον συντονισμό διεθνών πιέσεων προς την Τεχεράνη για την άρση του αποκλεισμού. Σε αυτήν μάλιστα συμμετείχαν τόσο ο Έλληνας όσο και ο Κύπριος Υπουργός Εξωτερικών.

Ωστόσο, παρά τη διπλωματική κινητικότητα, οι εξελίξεις επηρεάζονται καθοριστικά από τη σκληρή στάση της Ουάσιγκτον και το νέο τελεσίγραφο που έχει στείλει ο πρόεδρος Τραμπ στο Ιράν, σημειώνουν οι αναλυτές. Το γεγονός αυτό εντείνει την αβεβαιότητα και περιπλέκει τον στρατηγικό σχεδιασμό των συμμάχων, υπογραμμίζουν βρετανικά δημοσιεύματα.

Για το Λονδίνο, η φιλοξενία της σύσκεψης αποτελεί ένδειξη της πρόθεσης του να διαδραματίσει ρόλο συντονιστή μεταξύ στρατιωτικής ετοιμότητας και διπλωματικής αποκλιμάκωσης, υποστηρίζουν κυβερνητικές πηγές. Την ίδια στιγμή τονίζουν πως η κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ εδώ και καιρό έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν επιθυμεί καμία άμεση στρατιωτική εμπλοκή, ενώ προτεραιότητά της είναι η διεθνής συνεργασία και η εξεύρεση λύσης μέσω της διπλωματικής οδού.

 

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum
// Phaistos ads