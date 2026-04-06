Κρεμλίνο: Ολόκληρη η Μέση Ανατολή “φλέγεται”

Ο πόλεμος στο Ιράν κλιμακώνεται τόσο από πλευράς γεωγραφικού όσο και οικονομικού αντίκτυπου, ενώ ολόκληρη η περιοχή της Μέσης Ανατολής “φλέγεται” εξαιτίας των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων με στόχο την Ισλαμική Δημοκρατία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με μια υβριστική ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την ημέρα του Καθολικού Πάσχα, απείλησε το Ιράν να στοχοθετήσει τα εργοστάσια ηλεκτρικής ενέργειας και τις γέφυρες της χώρας αύριο Τρίτη αν δεν ανοίξει εκ νέου το Στενό του Χορμούζ.

Οπως μετέδωσε στην αρχική του σελίδα το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ερωτηθείς από το Reuters για τα σχόλια του Τραμπ ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είπε στους δημοσιογράφους ότι η Ρωσία τα είδε, αλλά το Κρεμλίνο προτιμά να μην τα σχολιάσει άμεσα.

“Παρατηρούμε ότι το επίπεδο της έντασης στην περιοχή αυξάνεται και συνεχίζει να αυξάνεται. Στην πραγματικότητα, ολόκληρη η περιοχή φλέγεται. Αυτές είναι όλες πολύ επικίνδυνες και αρνητικές επιπτώσεις της επιθετικότητας που απελευθερώθηκε εναντίον του Ιράν. Η σύγκρουση γεωγραφικά έχει επεκταθεί και σήμερα είμαστε όλοι ενήμεροι για τις επιπτώσεις που έχουμε, περιλαμβανομένων των πολύ, πολύ αρνητικών συνεπειών για την παγκόσμια οικονομία”, είπε ο Πεσκόφ.