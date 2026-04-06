menu
17.4 C
Chania
Δευτέρα, 6 Απριλίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΔιεθνή
Διεθνή

Κρεμλίνο: Ολόκληρη η Μέση Ανατολή “φλέγεται”

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Ο πόλεμος στο Ιράν κλιμακώνεται τόσο από πλευράς γεωγραφικού όσο και οικονομικού αντίκτυπου, ενώ ολόκληρη η περιοχή της Μέσης Ανατολής “φλέγεται” εξαιτίας των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων με στόχο την Ισλαμική Δημοκρατία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με μια υβριστική ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την ημέρα του Καθολικού Πάσχα, απείλησε το Ιράν να στοχοθετήσει τα εργοστάσια ηλεκτρικής ενέργειας και τις γέφυρες της χώρας αύριο Τρίτη αν δεν ανοίξει εκ νέου το Στενό του Χορμούζ.

Οπως μετέδωσε στην αρχική του σελίδα το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ερωτηθείς από το Reuters για τα σχόλια του Τραμπ ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είπε στους δημοσιογράφους ότι η Ρωσία τα είδε, αλλά το Κρεμλίνο προτιμά να μην τα σχολιάσει άμεσα.

“Παρατηρούμε ότι το επίπεδο της έντασης στην περιοχή αυξάνεται και συνεχίζει να αυξάνεται. Στην πραγματικότητα, ολόκληρη η περιοχή φλέγεται. Αυτές είναι όλες πολύ επικίνδυνες και αρνητικές επιπτώσεις της επιθετικότητας που απελευθερώθηκε εναντίον του Ιράν. Η σύγκρουση γεωγραφικά έχει επεκταθεί και σήμερα είμαστε όλοι ενήμεροι για τις επιπτώσεις που έχουμε, περιλαμβανομένων των πολύ, πολύ αρνητικών συνεπειών για την παγκόσμια οικονομία”, είπε ο Πεσκόφ.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum
// Phaistos ads