Κρεμλίνο: Οι προτάσεις του Πούτιν για το Ιράν συνεχίζουν να είναι στο τραπέζι

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει προσφέρει διάφορες εναλλακτικές επιλογές για μεσολάβηση στη σύγκρουση του Ιράν και οι προτάσεις αυτές συνεχίζουν να είναι στο τραπέζι, δήλωσε σήμερα το Κρεμλίνο.

«Από την αρχή αυτής της κατάστασης, ακόμα και πριν ξεκινήσει η στρατιωτική φάση, ο πρόεδρος Πούτιν πρότεινε διάφορες εναλλακτικές για τη μεσολάβησή μας και τις καλές υπηρεσίες μας που θα μπορούσαν να βοηθήσουν να μειωθούν οι εντάσεις. Πολλές από αυτές τις προτάσεις συνεχίζουν να είναι στο τραπέζι», δήλωσε, όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ σε δημοσιογράφους.

«Η Ρωσία είναι έτοιμη να βοηθήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, και θα το πράξει με χαρά, αλλά ξέρετε ότι αυτό απαιτεί πολλές συνεννοήσεις και πολλές συμφωνίες, άρα θα πρέπει να έχουμε λίγη υπομονή».

Οι δηλώσεις του Πεσκόφ έγιναν μία ημέρα αφότου ο Πούτιν μίλησε τηλεφωνικά με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και, σύμφωνα με το Κρεμλίνο, του μετέφερε προτάσεις με στόχο τον άμεσο τερματισμό του πολέμου στο Ιράν.

Ο Πεσκόφ αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των προτάσεων.

Ο Τραμπ, από την πλευρά του, δήλωσε χθες σε δημοσιογράφους ότι ο Πούτιν «θέλει να βοηθήσει» με τη σύγκρουση στο Ιράν αλλά επεσήμανε ότι είπε στον ηγέτη του Κρεμλίνου πως «Θα μπορούσατε να βοηθήσετε περισσότερο με τον τερματισμό του πολέμου Ουκρανίας-Ρωσίας».

Η Ρωσία, που έχει συμφωνία στρατηγικής σύμπραξης με το Ιράν, έχει καταδικάσει τον πόλεμο που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας στις 28 Φεβρουαρίου. Ως κορυφαίος εξαγωγέας ενέργειας, ωστόσο, έχει επωφεληθεί από την αύξηση των τιμών του πετρελαίου.

Ο απεσταλμένος του Τραμπ Στιβ Γουίτκοφ δήλωσε το σαββατοκύριακο ότι είχε ζητήσει από τη Ρωσία να μην δίνει πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών στο Ιράν, ύστερα από δημοσίευμα της Washington Post σύμφωνα με το οποίο η Μόσχα δίνει στην Τεχεράνη δεδομένα στόχευσης για να τη βοηθήσει να επιτίθεται σε αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή.

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι η Ρωσία δεν σχολιάζει τέτοιες αναφορές και αρνήθηκε να δηλώσει εάν το θέμα συζητήθηκε στην τηλεφωνική επίκοινωνία Πούτιν-Τραμπ.

Ερωτηθείς για τη δήλωση του Γούιτκοφ, απάντησε: «Μπορώ μόνο να πω ότι ο Στιβ Γουίτκοφ είναι πράγματι σε συνεχή επαφή με τους Ρώσους συνομιλητές του και αυτός ο δίαυλος επικοινωνίας πράγματι τους επιτρέπει να μεταφέρουν μηνύματα ο ένας στον άλλο για τα πιο ευαίσθητα ζητήματα».