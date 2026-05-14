Κρατούμενος στην Κένυα Καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης

Υπόκράτηση στην Κένυα βρίσκεται ο Καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης Δημήτρης Πατέλης.

Αναλυτικά, ανακοίνωση της Παγκόσμιας Αντιιμπεριαλιστικής Πλατφόρμας αναφέρει:

«Η κυβέρνηση Ρούτο της Κένυας οφείλει να απελευθερώσει αμέσως την Brar, τον Πατέλη, τον Lee!

Μέλη της διεθνούς αντιπροσωπείας της Παγκόσμιας Αντιιμπεριαλιστικής Πλατφόρμας και προοδευτικοί ακτιβιστές συνελήφθησαν με βίαιο τρόπο από το φασιστικό καθεστώς Ρούτο της Κένυας. Μεταξύ των 13 ατόμων που συνελήφθησαν είναι ο Lee Sang-hun, πρώην εκπρόσωπος του Κόμματος Λαϊκής Δημοκρατίας, η Joti Brar, εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος της Μεγάλης Βρετανίας (Μαρξιστικό-Λενινιστικό), ο Δημήτρης Πατέλης, ιδρυτικό μέλος του Ομίλου Επαναστατικής Θεωρίας από την Ελλάδα, και η Song Dan-bi, διευθύντρια του Διεθνούς Τμήματος του Κόμματος Λαϊκής Δημοκρατίας, μαζί με άλλα μέλη της αντιπροσωπείας της Παγκόσμιας Αντιιμπεριαλιστικής Πλατφόρμας. Οι φασιστικές αρχές της Κένυας κατέστειλαν παράνομα και βίαια τη νόμιμη συγκέντρωση και πορεία της Παγκόσμιας Αντιιμπεριαλιστικής Πλατφόρμας που αντιτάχθηκε στη «Σύνοδο Africa Forward (Σύνοδος Αφρικής-Γαλλίας)», αναπτύσσοντας το στρατό και συλλαμβάνοντας με φασιστικό τρόπο τους συντρόφους μας. Καταδικάζουμε έντονα το φασιστικό καθεστώς Ρούτο και τις ιμπεριαλιστικές δυνάμεις καταστολής που το στηρίζουν.

Η «Σύνοδος Africa Forward» αποτελεί ένα πεδίο για επιθετικά σχέδια διάνοιξης μιας ακόμη οδού για την ιμπεριαλιστική διείσδυση στην Αφρική. Το 2024, ο αμερικανικός ιμπεριαλισμός χαρακτήρισε την Κένυα ως σημαντικό σύμμαχο εκτός ΝΑΤΟ, μετατρέποντάς την σε προγεφύρωμα για επιθετικές ενέργειες στην Αφρική. Υπό την υποταγή στο σύστημα του ΔΝΤ, η εκμετάλλευση και η λεηλασία του λαού της Κένυας συνεχίζουν να εντείνονται. Τα βρετανικά ιμπεριαλιστικά στρατεύματα που εδρεύουν στην Κένυα έχουν διαπράξει πολυάριθμες δολοφονικές βίαιες και παράνομες πράξεις. Επιπλέον, οι γαλλικές ιμπεριαλιστικές δυνάμεις, που εκδιώχθηκαν από τα τρία κράτη του Σαχέλ στην Αφρική, μετατρέπουν την Κένυα σε νέα βάση για την κυριαρχία τους στην αφρικανική ήπειρο. Η αντίσταση στη «Σύνοδο Africa Forward», η οποία επιταχύνει την ιμπεριαλιστική κυριαρχία και τη λεηλασία της Αφρικής με μοχλό την Κένυα, είναι δίκαιη· η καταστολή απ έναντι στην αντίσταση είναι άδικη.

Πρέπει να μπει τέλος στον ιμπεριαλισμό και τον φασισμό χωρίς καθυστέρηση. Από τον Ιούνιο του 2024, το φασιστικό καθεστώς του Ρούτο καταστέλλει τις μαζικών διαδηλώσεις κατά του ΔΝΤ και του νεοφιλελευθερισμού με αιματηρό τρόπο, με αποτέλεσμα τον δημόσια επιβεβαιωμένο θάνατο περισσότερων από 130 ατόμων, ενώ εκατοντάδες ακόμη έχουν σκοτωθεί ή εξαφανιστεί. Ειδικότερα, για μήνες πριν από τη «Σύνοδο Αφρικής-Γαλλίας», το καθεστώς άσκησε τρομοκρατική βία, παράνομες κρατήσεις και βασανιστήρια εναντίον των προοδευτικών δυνάμεων στην Κένυα, εστιάζοντας ιδιαίτερα στον Γενικό Γραμματέα του CPMK, Booker Omole. Σήμερα, καθώς ο 3ος Παγκόσμιος Πόλεμος εντείνεται, κάθε πεδίο μάχης επιβεβαιώνει ότι οι φασιστικές δυνάμεις λειτουργούν ως πράκτορες της ιμπεριαλιστικής επιθετικότητας. Όσο υπάρχει ιμπεριαλισμός και φασισμός, δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη ή ελευθερία. Η Παγκόσμια Αντιιμπεριαλιστική Πλατφόρμα θα ενισχύσει και θα επεκτείνει το παγκόσμιο αντιιμπεριαλιστικό μέτωπο και τον αγώνα που θα φέρει το τέλος του ιμπεριαλισμού και του φασισμού και θα επιταχύνει την απελευθέρωση του κόσμου μέσω της ανεξαρτησίας και της διαρκούς ειρήνης.

Άμεση απελευθέρωση όλων των συλληφθέντων ακτιβιστών!

Άμεση απελευθέρωση της αντιπροσωπείας της Παγκόσμιας Αντιιμπεριαλιστικής Πλατφόρμας!

Τέλος στην φασιστική καταστολή εναντίον του προοδευτικού κινήματος!»