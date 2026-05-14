menu
17.8 C
Chania
Πέμπτη, 14 Μαΐου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Κρατούμενος στην Κένυα Καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης

Συντακτική Ομάδα
Συντακτική Ομάδα
0

Υπόκράτηση στην Κένυα βρίσκεται ο Καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης Δημήτρης Πατέλης.
Αναλυτικά, ανακοίνωση της Παγκόσμιας Αντιιμπεριαλιστικής Πλατφόρμας αναφέρει:

«Η κυβέρνηση Ρούτο της Κένυας οφείλει να απελευθερώσει αμέσως την Brar, τον Πατέλη, τον Lee!

Μέλη της διεθνούς αντιπροσωπείας της Παγκόσμιας Αντιιμπεριαλιστικής Πλατφόρμας και προοδευτικοί ακτιβιστές συνελήφθησαν με βίαιο τρόπο από το φασιστικό καθεστώς Ρούτο της Κένυας. Μεταξύ των 13 ατόμων που συνελήφθησαν είναι ο Lee Sang-hun, πρώην εκπρόσωπος του Κόμματος Λαϊκής Δημοκρατίας, η Joti Brar, εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος της Μεγάλης Βρετανίας (Μαρξιστικό-Λενινιστικό), ο Δημήτρης Πατέλης, ιδρυτικό μέλος του Ομίλου Επαναστατικής Θεωρίας από την Ελλάδα, και η Song Dan-bi, διευθύντρια του Διεθνούς Τμήματος του Κόμματος Λαϊκής Δημοκρατίας, μαζί με άλλα μέλη της αντιπροσωπείας της Παγκόσμιας Αντιιμπεριαλιστικής Πλατφόρμας. Οι φασιστικές αρχές της Κένυας κατέστειλαν παράνομα και βίαια τη νόμιμη συγκέντρωση και πορεία της Παγκόσμιας Αντιιμπεριαλιστικής Πλατφόρμας που αντιτάχθηκε στη «Σύνοδο Africa Forward (Σύνοδος Αφρικής-Γαλλίας)», αναπτύσσοντας το στρατό και συλλαμβάνοντας με φασιστικό τρόπο τους συντρόφους μας. Καταδικάζουμε έντονα το φασιστικό καθεστώς Ρούτο και τις ιμπεριαλιστικές δυνάμεις καταστολής που το στηρίζουν.

Η «Σύνοδος Africa Forward» αποτελεί ένα πεδίο για επιθετικά σχέδια διάνοιξης μιας ακόμη οδού για την ιμπεριαλιστική διείσδυση στην Αφρική. Το 2024, ο αμερικανικός ιμπεριαλισμός χαρακτήρισε την Κένυα ως σημαντικό σύμμαχο εκτός ΝΑΤΟ, μετατρέποντάς την σε προγεφύρωμα για επιθετικές ενέργειες στην Αφρική. Υπό την υποταγή στο σύστημα του ΔΝΤ, η εκμετάλλευση και η λεηλασία του λαού της Κένυας συνεχίζουν να εντείνονται. Τα βρετανικά ιμπεριαλιστικά στρατεύματα που εδρεύουν στην Κένυα έχουν διαπράξει πολυάριθμες δολοφονικές βίαιες και παράνομες πράξεις. Επιπλέον, οι γαλλικές ιμπεριαλιστικές δυνάμεις, που εκδιώχθηκαν από τα τρία κράτη του Σαχέλ στην Αφρική, μετατρέπουν την Κένυα σε νέα βάση για την κυριαρχία τους στην αφρικανική ήπειρο. Η αντίσταση στη «Σύνοδο Africa Forward», η οποία επιταχύνει την ιμπεριαλιστική κυριαρχία και τη λεηλασία της Αφρικής με μοχλό την Κένυα, είναι δίκαιη· η καταστολή απ έναντι στην αντίσταση είναι άδικη.

Πρέπει να μπει τέλος στον ιμπεριαλισμό και τον φασισμό χωρίς καθυστέρηση. Από τον Ιούνιο του 2024, το φασιστικό καθεστώς του Ρούτο καταστέλλει τις μαζικών διαδηλώσεις κατά του ΔΝΤ και του νεοφιλελευθερισμού με αιματηρό τρόπο, με αποτέλεσμα τον δημόσια επιβεβαιωμένο θάνατο περισσότερων από 130 ατόμων, ενώ εκατοντάδες ακόμη έχουν σκοτωθεί ή εξαφανιστεί. Ειδικότερα, για μήνες πριν από τη «Σύνοδο Αφρικής-Γαλλίας», το καθεστώς άσκησε τρομοκρατική βία, παράνομες κρατήσεις και βασανιστήρια εναντίον των προοδευτικών δυνάμεων στην Κένυα, εστιάζοντας ιδιαίτερα στον Γενικό Γραμματέα του CPMK, Booker Omole. Σήμερα, καθώς ο 3ος Παγκόσμιος Πόλεμος εντείνεται, κάθε πεδίο μάχης επιβεβαιώνει ότι οι φασιστικές δυνάμεις λειτουργούν ως πράκτορες της ιμπεριαλιστικής επιθετικότητας. Όσο υπάρχει ιμπεριαλισμός και φασισμός, δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη ή ελευθερία. Η Παγκόσμια Αντιιμπεριαλιστική Πλατφόρμα θα ενισχύσει και θα επεκτείνει το παγκόσμιο αντιιμπεριαλιστικό μέτωπο και τον αγώνα που θα φέρει το τέλος του ιμπεριαλισμού και του φασισμού και θα επιταχύνει την απελευθέρωση του κόσμου μέσω της ανεξαρτησίας και της διαρκούς ειρήνης.

Άμεση απελευθέρωση όλων των συλληφθέντων ακτιβιστών!

Άμεση απελευθέρωση της αντιπροσωπείας της Παγκόσμιας Αντιιμπεριαλιστικής Πλατφόρμας!

Τέλος στην φασιστική καταστολή εναντίον του προοδευτικού κινήματος!»

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
Hania International
type museum