Κουβέντ@ να γίνεται…

@thechrisildur: Πήγε η κολλητή µου µε το αγόρι της να ανέβουν στην Ακρόπολη που είχαν χρόνια. «60 ευρώ» τους λέει. «Με πρωινό;» Απάντησε ο άλλος.

@antarasfg: Έφτασαν οι µοσχαρίσιες 19 ευρώ το κιλό και γλυκοκοιτάζω κάτι κροκέτες του σκύλου µε γεύση µοσχάρι

@mikrosserifis: Μην αγοράζετε σκυλιά ράτσας για να κάνετε φιγούρα, υιοθετείστε από καταφύγια ή από το δρόµο.

@Epea_Pteroenda: Σήµερα ένας µαθητής κοιµόταν την πρώτη ώρα. Τον σκούντησα ελαφρά στην ώµο. Ήξερα ότι η µαµά του δουλεύει νυχτερινή και αυτός µένει µόνος του µέχρι τα χαράµατα. Μερικές φορές το πιο σηµαντικό πράγµα που µπορείς να κάνεις ως δάσκαλος είναι να καταλάβεις την ιστορία πριν κρίνεις τη συµπεριφορά.