Κουβέιτ: Πυρκαγιά σε κτιριακό συγκρότημα στο Σουάιχ

Επιδρομή drones προκάλεσε πυρκαγιά σε κτιριακό συγκρότημα στο Σουάιχ του Κουβέιτ, όπου βρίσκεται η έδρα της κρατικής εταιρείας πετρελαίου του εμιράτου (Kuwait Petroleum Corporation / KPC) και κυβερνητικά κτίρια, όπως μεταδίδει το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του εμιράτου (KUNA).

Η κυβέρνηση του εμιράτου κατήγγειλε την «εγκληματική ιρανική επίθεση» που έχει προκαλέσει «σημαντικές καταστροφές» σε κτιριακές εγκαταστάσεις, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα

Από την πλευρά τους, οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ ανακοίνωσαν πως η αντιαεροπορική άμυνα έχει ενεργοποιηθεί για να αναχαιτίσει «εχθρικούς πυραύλους και drones» που εκτοξεύτηκαν εναντίον του εμιράτου.

Από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, το Κουβέιτ και άλλες χώρες του Κόλπου έχουν γίνει στόχοι ιρανικών επιθέσεων σε αντίποινα για τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν.