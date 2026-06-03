Κουβέιτ: Ένας νεκρός και τραυματίες από την ιρανική επίθεση

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν στο Κουβέιτ σε επιθέσεις που εξαπέλυσε τα ξημερώματα το Ιράν εναντίον διάφορων πολιτικών υποδομών, ανακοίνωσε, όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.

Η επίθεση είχε στόχο «πολιτικές και ζωτικής σημασίας υποδομές, κυρίως το διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ, προκαλώντας έναν νεκρό και τραυματίες όπως και υλικές ζημιές σε κρίσιμες υποδομές, μεταξύ των οποίων διπλωματικές αποστολές», ανέφερε το υπουργείο, το οποίο καταδίκασε «την ιρανική επίθεση».

«Η ασφάλεια του κράτους του Κουβέιτ, η κυριαρχία του καθώς και η ασφάλεια των πολιτών και των κατοίκων του αποτελούν κόκκινη γραμμή», τόνισε.

Στην ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών δεν διευκρινιζόταν ποιες διπλωματικές αποστολές υπέστησαν ζημιές.

Στο μεταξύ οι αρχές του Κουβέιτ επεσήμαναν ότι το διεθνές αεροδρόμιο επαναλειτουργεί εν μέρει μετά την ιρανική επίθεση που είχε στόχο έναν από τους τερματικούς του σταθμούς.

Οι πτήσεις της Kuwait Airways έχουν ξεκινήσει και πάλι «αφού οι τεχνικές ομάδες και οι αρμόδιες αρχές ολοκλήρωσαν την αποτίμηση των ζημιών και έλαβαν τα απαραίτητα μέτρα για να εγγυηθούν την ασφάλεια της λειτουργίας» του αεροδρομίου, επεσήμανε η υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας στο Χ.

Νωρίτερα η ίδια πηγή είχε επισημάνει ότι από την ιρανική επίθεση προκλήθηκαν «σοβαρές ζημιές» στο κτίριο του τερματικού σταθμού 1 του αεροδρομίου.

Λόγω της επίθεσης η υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας είχε αναστείλει προσωρινά την εναέρια κυκλοφορία και οι πτήσεις εκτράπηκαν προς άλλα αεροδρόμια, μετέδωσε το επίσημο κουβεϊτιανό πρακτορείο ειδήσεων Kuna.