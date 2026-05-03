Κούβα: Ο πρόεδρος Ντίας-Κανέλ καταγγέλλει το «επικίνδυνο επίπεδο» των απειλών του Τραμπ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Οι απειλές του Ντόναλντ Τραμπ πως θα διατάξει στρατιωτική επίθεση εναντίον της Κούβας έχουν φθάσει σε επίπεδο «επικίνδυνο» και «άνευ προηγουμένου», κατήγγειλε χθες, Σάββατο, ο Κουβανός πρόεδρος Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να αντιδράσει.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε προχθές, Παρασκευή, μιλώντας στη Φλόριντα, την απειλή του να «πάρει τον έλεγχο» της Κούβας, προσθέτοντας πως κάποιο αμερικανικό αεροπλανοφόρο με την ομάδα κρούσης του θα μπορούσε να κάνει μια στάση στην Καραϊβική, «επιστρέφοντας από το Ιράν».

«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κλιμακώνει τις απειλές του για στρατιωτική επίθεση εναντίον της Κούβας σε επίπεδο επικίνδυνο και άνευ προηγουμένου», επισήμανε όπως μεταδίδει το ΑΠΕ/ΜΠΕ, ο Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ μέσω X.

Παρότρυνε τη διεθνή κοινότητα να «το καταγράψει» και να αποφασίσει, «μαζί με τον λαό των ΗΠΑ», αν θα επιτρέψει «να διαπραχτεί τέτοια (…) εγκληματική ενέργεια».

Για τον αρχηγό του κράτους της Κούβας, τυχόν αμερικανική στρατιωτική επίθεση σκοπό θα είχε κυρίως να υπηρετηθούν τα συμφέροντα της κοινότητας κουβανών εξόριστων που ζει στη Φλόριντα, «μικρής αλλά πλούσιας ομάδας, με επιρροή, καθοδηγούμενη από τους πόθους να πάρει εκδίκηση και να κυριαρχήσει».

«Κανένας επιτιθέμενος, όσο ισχυρός κι αν είναι, δεν θα εξασφαλίσει την παράδοση της Κούβας», προειδοποίησε ο Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ.

Οι δηλώσεις του προέδρου Τραμπ στη Φλόριντα -όπου ζει η μεγαλύτερη κοινότητα Κουβανών εξόριστων στον κόσμο- καταγράφτηκαν μερικές ώρες αφού υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο έκανε ακόμη πιο σκληρές τις αμερικανικές κυρώσεις στην Αβάνα και σε οντότητες που συνεργάζονται με το κουβανικό κράτος.

Ο Ρεπουμπλικάνος, ο οποίος εφαρμόζει πολιτική «μέγιστης πίεσης» στην Κούβα από την αρχή της χρονιάς, υποστήριξε στο κείμενο αυτό ότι η νήσος υπό κομμουνιστική κυβέρνηση, κάπου 150 χιλιόμετρα από τις ακτές της Φλόριντας, συνεχίζει να εγείρει «εξαιρετική απειλή» για την «εθνική ασφάλεια» των ΗΠΑ.

Πέρα από το αμερικανικό εμπάργκο, σε ισχύ από το 1962, η Ουάσιγκτον, που δεν κρύβει την επιθυμία της να δει αλλαγή καθεστώτος στην Αβάνα, επιβάλλει από τον Ιανουάριο στη νήσο πετρελαϊκό αποκλεισμό: δεν επέτρεψε έκτοτε την άφιξη παρά μόλις ενός ρωσικού δεξαμενόπλοιου.

Προχθές, Παρασκευή οργανώθηκε πορεία εναντίον των απειλών αμερικανικής επίθεσης, με την ευκαιρία της Πρωτομαγιάς, μπροστά στην αμερικανική πρεσβεία στην Αβάνα, με παρόντες τον 94χρονο Ραούλ Κάστρο, εκ των ηγετικών μορφών της επανάστασης στη νήσο, και τον πρόεδρο Ντίας-Κανέλ.

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

