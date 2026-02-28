Κουπλέ: (Podcast): Μελοποιώντας το… λησμονημένο «Σκάκι»

Από τους κορυφαίους Έλληνες ποιητές της πρώτης µεταπολεµικής γενιάς, ο Μανόλης Αναγνωστάκης ευτύχησε να µελοποιηθεί από σπουδαίους σύγχρονους συνθέτες.

Μέσα από το «πάντρεµα» της ποίησης µε τη µουσική, η ποίηση έγινε µε ένα τρόπο κτήµα της ευρύτερης κοινωνίας, πέρα από τον στενό κύκλο των ανθρώπων που την αγαπάνε και τη διαβάζουν ούτως ή άλλως.

Όταν δε αυτός ο συνδυασµός, ποίησης – µουσικής, αξιοποιηθεί και ως σάουντρακ για κάποια λαοφιλή τηλεοπτική σειρά, τότε οι στίχοι ταξιδεύουν σε ακόµα περισσότερα σπίτια.

Σε µια τέτοια χαρακτηριστική περίπτωση, είναι αφιερωµένο το σηµερινό «Κουπλέ». Ο λόγος για το περίφηµο ποίηµα «Το σκάκι», που µελοποίησε ο συνθέτης ∆ηµήτρης Παπαδηµητρίου και «έντυσε» µουσικά τους τίτλους τέλους των επεισοδίων της νεανικής τηλεοπτικής σειράς «Λόγω τιµής» που προβάλλονταν το 1996-1997.

Όπως έχει αφηγηθεί ο ίδιος ο συνθέτης στο αφιέρωµα «Ο µελοποιηµένος Μανόλης Αναγνωστάκης – Όµως εγώ δεν παραδέχτηκα την ήττα», σε επιµέλεια των Σπύρου Αραβανή, Ηρακλή Οικονόµου και Θανάση Συλιβού, που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις «Μετρονόµος» το 2025, η σχέση του µε το συγκεκριµένο ποίηµα θα µπορούσε να θεωρηθεί και… καρµική.

«Η πρώτη µου επαφή µε την ποίηση του Μανόλη Αναγνωστάκη ήταν καταλυτική. Παιδί ακόµα ξεφύλλιζα τη µονότοµη ανθολογία του πατέρα (Ηρακλή) Αποστολίδη κι έπεσα στο “Σκάκι”. Ένα ποίηµα που µε αποσβόλωσε», θυµάται ο ∆ηµήτρης Παπαδηµητρίου, ενώ η ιστορία της µελοποίησης του ποιήµατος και της γνωριµίας του µε τον Μανόλη Αναγνωστάκη, είχε µια κάπως ανεκδοτολογική χροιά, όπως ο ίδιος περιγράφει στο βιβλίο:

«Έπρεπε φυσικά (για τη µελοποίηση) να πάρω άδεια από τον ίδιο. Ποιος τον ήξερε προσωπικά; Ο Κλέων Γρηγοριάδης», σηµειώνει ο ∆ηµήτρης Παπαδηµητρίου και συνεχίζει λέγοντας: «Ο Κλέων µε ρώτησε αν έχω εικόνα για εκείνον.

– “Καµία”, του απάντησα. “Μια φωτογραφία µόνο µε κάτι χοντρά γυαλιά”.

– “Είναι ένας άγγελος. Σαν ένα κορίτσι!”, ανέφερε ο Κλέωνας εννοώντας την αθωότητά του. “Θα του πω να σε πάρει”.

Αδόκιµο, αλλά µήπως αυτό είναι πιο ευγενικό;

Περίµενα… περίµενα… και τηλεφώνηµα δεν προέκυψε. Επιστρέφω στον Κλέωνα Γρηγοριάδη να δω τι συµβαίνει. Κι αυτός µου λέει το απίστευτο: “Παρ’ τον εσύ γιατί ντρέπεται! Στο είπα είναι σαν ένα κοριτσάκι”.

– “Ντρέπεται; Εγώ ντρέποµαι, όχι αυτός!”.

Τον πήρα εγώ βέβαια. Γλυκύτατος, µελιστάλαχτος, τόσο ευγενής που φαινόταν και σαν φοβισµένος. Αλλά… µε ρώτησε ποιο ποίηµά του έχω κάνει και!… δεν θυµόταν καθόλου το “Σκάκι”! “Αδύνατον”, του λέω, “είναι µέσα στα δέκα – είκοσι καλύτερά σας”. Και µου λέει: “Μπορεί αλλά είναι σίγουρα από τα πρώτα µου”. Του το απήγγειλα από το τηλέφωνο όλο. Και µου λέει “Γι’ αυτό το απώθησα! Μερικά από τα πρώτα είναι δύσκολο να τα ξαναφτάσεις!”.

– “Να σας στείλω το τραγούδι να το εγκρίνετε;”.

– “Είµαι σίγουρος ότι θα µ’ αρέσει. Εξάλλου, δεν είµαι µουσικός”. Μάθηµα παντού. Τον ευχαρίστησα και έµαθα, µε κάποια σηµαντική ανακούφιση, κάποια χρόνια αργότερα, ότι τελικά ήταν ικανοποιηµένος».

Ακούστε το Podcast ΕΔΩ.