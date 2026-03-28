Κουπλέ: Ο ταξιτζής και ο Γκάτσος – μια στιχομυθία περί ποίησης (Podcast)

Ο Νίκος Γκάτσος υπήρξε ένας σπουδαίος ποιητής, µεταφραστής και στιχουργός. Τον ακολουθούσε η φήµη του αυστηρού κριτή αλλά και του πνευµατικού δηµιουργού που περιφρονούσε τη δηµοσιότητα και τις κολακείες. Υπήρξε, όµως, κι ένας άνθρωπος που όσοι των γνώρισαν λένε ότι τον διέκρινε µια σπάνια αίσθηση του χιούµορ. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει µε τα γραφόµενά της και η σύντροφός του συγγραφέας, µεταφράστρια και στιχουργός Αγαθή ∆ηµητρούκα στη µυθιστορηµατική αυτοβιογραφία της µε τίτλο «Πουλάµε τη ζωή, χρεώνουµε τον θάνατο» που πρωτοκυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Πατάκη το 2010.

Μέσα στο βιβλίο, ο αναγνώστης «ζει», µεταξύ άλλων, κι ένα κοµµάτι της καθηµερινότητας του Γκάτσου από την οποία δεν έλειπαν βέβαια και κάποια ευτράπελα περιστατικά, όπως αυτό που αφηγείται η ∆ηµητρούκα, που τούς συνέβη σε ένα ταξί στην Αθήνα και φανερώνει τη χιουµοριστική πλευρά του ποιητή: «… Ο ταξιτζής ήταν περίπου πενηντάρης, ηλιοκαµένος και ξερακιανός, µε µαύρα γυαλιά ηλίου, µε το χαρακτηριστικό ψάθινο κασκέτο και µε τσιγάρο στο αριστερό χέρι, που κρεµόταν έξω από το παράθυρο, µε αποτέλεσµα να οδηγεί µόνο µε το δεξί, εκτός κι αν χρειάζονταν να αλλάξει ταχύτητες.

“Σας παρακαλώ κύριε να συνεχίσουµε Μάρνη, Πατησίων αριστερά και θα σας πω”.

“Να συνεχίσουµε κύριε!”.

Εµείς, πίσω, κοιταζόµασταν πονηρά, δηλαδή αµίλητοι και χαµογελαστοί, περιµένοντας να δούµε τη συνέχεια.

“Μετά την Κοδριγκτώνος, κύριε, είναι η Τροίας. Εκεί να κάνουµε δεξιά και να ανέβουµε τη Σπετσών”.

“Ό,τι πείτε, κύριε!”.

Στρίβοντας την Τροίας, µας έπιασε το φανάρι της ∆ροσοπούλου. Απέναντί µας, επί της ∆ροσοπούλου, υπήρχαν τεράστιες αφίσες του Σώτου Παναγόπουλου, αγαπηµένου τραγουδιστή του Κωνσταντίνου Καραµανλή. Βλέποντάς τες, ο οδηγός έγινε ξαφνικά οµιλητικότατος: “Τώρα, αυτός εδώ τι θέλει και τραγουδάει;” µάλλον απευθύνθηκε στον Νίκο.

“Ε, θα ΄χει κι αυτός το κοινό του” του απάντησε εκείνος τη στιγµή που άνοιγε το φανάρι.

“Το κοινό του, κύριε… ∆εν ξέρω, µπορεί εσάς που έχετε κάποια ηλικία, να σας αρέσει αλλά τι να σας πω…”. Σίγουρα απευθύνθηκε στον Νίκο και συνέχισε σχεδόν παραληρηµατικά. “Πήγα στη συναυλία του Ξαρχάκου στον Λυκαβηττό και τρελάθηκα. Θα µου πεις, έχει συνεργάτες αυτός ο άνθρωπος. Έχει αυτόν τον Γκάτσο, σε πάει από εδώ, σε πάει από εκεί, κάθε τραγούδι κι ένας ολόκληρος κόσµος, αλλιώτικος! Εσείς έχετε ακούσει κανένα τραγούδι του Γκάτσου;”.

“Κάτι έχουµε ακούσει κι εµείς” του απάντησε ο Γκάτσος ξαφνιασµένος.

“Θα µου πεις, είναι µεγάλος ποιητής ο άνθρωπος”, µονολόγησε ο ταξιτζής ανάµεσα Ευβοίας και Σκύρου.

“Σας παρακαλώ, κύριε, µετά τη ∆ωδεκανήσου να σταµατήσουµε”, πρόσταξε ο… µεγάλος ποιητής. “Τι σας οφείλω;”.

“Τριάντα δραχµές”.

“Ορίστε πενήντα! ∆εν θέλω τα ρέστα” είπε ο Νίκος και βιάστηκε να κατέβει, αφού καθόταν προς τη δεξιά πόρτα.

Μετακινούµενη κι εγώ προς τα δεξιά -και καθώς µε έτρωγε ο κώλος µου, όπως θα έλεγε κι ο Νίκος την εποµένη-, ρώτησα τον οδηγό: “Και τώρα, κύριε, θέλετε να µάθετε ποιος είναι ο Γκάτσος;”.

“Ποιος είναι;” ρώτησε εκείνος µε αρχόµενη αµηχανία.

“Ο κύριος!” του απάντησα δείχνοντάς του τον Νίκο σαν να έκανα ρουά µατ.

“Ο κύριος…” ψέλλισε σε πλήρη αµηχανία και έστρεψε το πρόσωπό του, σαν να τον ρωτούσε µε τα µάτια.

Ο Νίκος ένευσε καταφατικά και µε ένα εξίσου αµήχανο χαµόγελο.

“Τα σέβη µου, κύριε. Συµπαθάτε µε αν είπα κάτι που δεν έπρεπε”.

Τον ευχαριστήσαµε σαν ζαλισµένοι αλλά κι εκείνος δεν πήγαινε πίσω: αντί να προχωρήσει ευθεία στην ανηφόρα, του ΄φυγε για µια στιγµή το τιµόνι αριστερά προς το διπλανό βενζινάδικο».

