Κουπλέ: Ο Ελύτης για τους… μπελάδες του Νόμπελ (Podcast)

Ήταν 18 Μαρτίου του 1996 όταν έφυγε από τη ζωή ο ποιητής Οδυσσέας Ελύτης. Ένας ποιητής που ευτύχησε αρκετοί στίχοι του να γίνουν τραγούδια και να ακουστούν µέσα σε κάθε σπίτι. Από το «Άξιον Εστί» του Θεοδωράκη έως τη «Μαρίνα των Βράχων» του Ανδριόπουλου κι από το «Όµορφη και Παράξενη Πατρίδα» του Λάγιου µέχρι το «Τρελή Ροδιά» των «Χειµερινών Κολυµβητών», η ποίησή του ντύθηκε µουσικά µε υπέροχες µελωδίες.

Παράλληλα, ο κρητικής καταγωγής ποιητής, µαζί µε τον Γιώργο Σεφέρη, απολαµβάνουν µέχρι σήµερα το προνόµιο να είναι οι δύο µοναδικοί Έλληνες ποιητές, που έχουν κερδίσει βραβείο Νόµπελ. Ένα βραβείο που τους έφερε παγκόσµια αναγνώριση, αλλά και ορισµένους… µπελάδες όπως είχε εξοµολογηθεί ο ίδιος ο «ποιητής του Αιγαίου», µιλώντας στους Αντώνη Φωστιέρη και Θανάση Νιάρχο, µε τη συνέντευξή του να περιλαµβάνεται στο βιβλίο «Σε δεύτερο πρόσωπο – συνοµιλίες µε 50 συγγραφείς και καλλιτέχνες», που είχε κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Καστανιώτη το 1990.

Χαρακτηριστικά ο Ελύτης είχε πει τότε για τις… επιπτώσεις του Νόµπελ στη ζωή του: «∆ύο ειδών µπορεί να είναι οι συνέπειες: ψυχολογικές και πρακτικές. Από τις πρώτες, ευτυχώς, ούτε µία δεν σηµειώθηκε στην περίπτωση τη δική µου. Θέλω να πω ότι στην πνευµατική µου υπόσταση, το γεγονός αυτό δεν εβάρυνε καθόλου. Θα ήταν ανόητο να νιώσω ότι έγινα ξαφνικά σπουδαίος ή ότι έπρεπε να αλλάξει ο τρόπος που ζω και αντιµετωπίζω τα πράγµατα. Πολύ περισσότερο να προσπαθήσω να προσαρµόσω την τέχνη µου στις απαιτήσεις ενός κοινού που από ελληνικό γινότανε διεθνές. Έχω κληρονοµήσει από τους Αρβανίτες προγόνους της µητέρας µου ένα πείσµα που µου βγήκε σε καλό. Από τα πρώτα µου βήµατα µου εδόθηκε να συλλάβω σε γενικές γραµµές το οικοδόµηµα που θα ήθελα να πραγµατοποιήσω. Το έφερα έως εδώ µε µερικές επιτυχίες αλλά και µε αβαρίες πολλές… ∆εν βλέπω λοιπόν σε τι θα µπορούσε το γεγονός του Νόµπελ να ωφελήσει ή να βλάψει, όταν οι επιδιώξεις µου είναι αυτές. “Τοµή” από την άποψη την πνευµατική, το επαναλαµβάνω, δεν υπάρχει. Βεβαιότατα όµως υπάρχει από την άποψη την πρακτική. Έγινε η ζωή µου άνω κάτω. Αυτόν τον σωρό από αιτήµατα που αναγκαζόµουν έως τώρα µε δυσφορία να υφίσταµαι στα όρια τα ελληνικά, φαντασθείτε τον πολλαπλασιασµένο επί 20 ή 30. Στην αρχή είπα: θα βάλω τα δυνατά µου να τα βγάλω πέρα, εωσότου γίνει η επίσηµη απονοµή. Κι ύστερα θα ησυχάσω.

Πού να ήξερα ότι το µεγάλο κακό θα συνεχίζονταν ύστερα. Ξέρετε, πριν να φύγω από τη Στοκχόλµη, πήγα να αποχαιρετήσω τον Γραµµατέα της Ακαδηµίας, τον Γκύλλενστεν, ένα θαυµάσιο άνθρωπο. “Έχετε υπ’ όψιν σας”, µού είπε, “ότι θέλοντας και µη, δύο χρόνια της ζωής σας θα πάνε χαµένα”. Το θεώρησα µιαν υπερβολή, ένα σχήµα λόγου. Κι όµως ο ενάµισης χρόνος πέρασε και ακόµα να βρω λίγη ώρα να ανοίξω τα χειρόγραφά µου. Βέβαια φταίει κι ο χαρακτήρας µου. ∆εν είχα ποτέ το ταλέντο να βάζω τους άλλους να δουλεύουν για µένα. Συνήθισα να τα κάνω όλα µόνος µου. Έχω απαντήσει µε το χέρι µου σε πάνω από χίλια διακόσια γράµµατα. Έχω στείλει εκατοντάδες αυτόγραφα. Έχω κάνει εννέα φιλµς για ξένες τηλεοράσεις. Αλλά το πιο δύσκολο από όλα είναι οι αρνήσεις. Επειδή δεν αρκεί να αρνείσαι προσκλήσεις, κάποτε πολύ συγκινητικές, πρέπει και να δικαιολογηθείς και να ευχαριστήσεις. Χώρια το άλλο µαρτύριο: των εκδοτών που ερίζουν µεταξύ τους και σε εµπλέκουν σε µυστηριώδη συµβόλαια ή των µεταφραστών που σού υποβάλλουν τριάντα και σαράντα ερωτήµατα και διευκρινήσεις. Αυτά όλα είναι πολύ αντιποιητικά πράγµατα που οφείλεις να τα ξεπεράσεις όσο γίνεται πιο γρήγορα. Προσπαθώ. Με τις αρνήσεις µου έχω ήδη δηµιουργήσει πολλές δυσαρέσκειες. Αλλά αυτό, φαίνεται, είναι το τίµηµα του βραβείου εφόσον το δέχτηκες. Κι εγώ το δέχτηκα».

