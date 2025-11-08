Κουκιανάκης προς Χρυσοχοΐδη: “Η Κρήτη απαιτεί σεβασμό, όχι στιγματισμό”

Για μια Κρήτη της αξιοπρέπειας που απαιτεί σεβασμό κι όχι στιγματισμό κάνει λόγο σε σχετική ανακοίνωση – μήνυμα προς τον υπ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη ο δήμαρχος Αποκορώνου Χ. Κουκιανάκης, με αφορμή το πρόσφατο μακελειό στα Βορίζια αλλά και τα όσα ανακοίνωσε ο υπουργός χθες από την Κρήτη.

Αναλυτικά, αναφέρει:

«Οι πρόσφατες αναφορές που επιχειρούν να συνδέσουν την Κρήτη με φαινόμενα παραβατικότητας και οπλοφοριών δημιουργούν αίσθημα προσβολής σε κάθε άνθρωπο αυτού του τόπου. Η Κρήτη δεν είναι τόπος ανομίας. Η Κρήτη δεν είναι εικόνα στα δελτία ειδήσεων. Είναι τόπος ανθρώπων με αξιοπρέπεια, ιστορία και βαθύ σεβασμό στη ζωή.

Η Κρήτη δεν αξίζει και δεν αποδέχεται συμπεριφορές που θέτουν σε κίνδυνο ζωές. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Όμως, εξίσου ξεκάθαρο είναι ότι η συλλογική στοχοποίηση δεν έχει θέση στον δημόσιο λόγο. Η λεβεντιά δεν είναι οπλοφορία. Η περηφάνια δεν είναι επίδειξη ισχύος. Η παράδοση δεν έχει σχέση με την παραβατικότητα.

Η κοινωνική συνοχή δεν προστατεύεται με ανακοινώσεις που ρίχνουν λάδι στη φωτιά. Προστατεύεται με συνεργασία, διάλογο, παιδεία και παρουσία της Πολιτείας δίπλα στον πολίτη, όχι απέναντι του. Η Κρήτη δεν έχει ανάγκη επιτήρησης. Έχει ανάγκη σεβασμού.

ΚΑΛΩ το Υπουργείο να ακούσει την κοινωνία της Κρήτης. Να συνεργαστεί με την Αυτοδιοίκηση, τους συλλόγους, τις οικογένειες, τους νέους. Να προχωρήσουμε μαζί σε λύσεις που ενισχύουν την ασφάλεια και την κοινωνική συνοχή, όχι την καχυποψία και τον διχασμό.

Η Κρήτη θέλει ασφάλεια. Τη διεκδικεί.

Η Κρήτη σέβεται τον νόμο. Τον υπηρέτησε στην ιστορία της.

Η Κρήτη δεν θα επιτρέψει να μπει ταμπέλα πάνω της.

Η αξιοπρέπεια αυτού του τόπου είναι αδιαπραγμάτευτη».