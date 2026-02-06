Κουκιανάκης: «Ο Δήμος Αποκορώνου γίνεται οικονομικά Αυτοδύναμος»

«Η Οικονομική Αυτοτέλεια ενοχλεί. Με σχέδιο ο Δήμος Αποκορώνου γίνεται οικονομικά Αυτοδύναμος», τονίζει σε δήλωσή του ο δήμαρχος Αποκορώνου, Χαράλαμπος Κουκιανάκης.

Αναλυτικά αναφέρει:

«Η αλήθεια δεν φοβάται τη συζήτηση. Και το ζήτημα των οικονομικών του Δήμου Αποκορώνου έχει συζητηθεί κατ’ επανάληψη στο Δημοτικό Συμβούλιο, με πλήρη στοιχεία, με επίσημους ισολογισμούς και με παρουσία υπηρεσιακών παραγόντων.

Όποιος ισχυρίζεται ότι «δεν παρουσιάζονται στοιχεία», είτε δεν παρακολουθεί τις συνεδριάσεις είτε επιλέγει συνειδητά να αγνοεί την πραγματικότητα.

Η οικονομική κατάσταση δεν δημιουργήθηκε το 2022. Ήταν αποτέλεσμα του τετραπλασιασμού της τιμής της κιλοβατώρας που έπληξε όλους τους Δήμους της χώρας και τις ΔΕΥΑ κατά το έτος 2018. Το ζήτημα απασχόλησε επανειλημμένα τις ΠΕΔ της χώρας και την ΚΕΔΕ σε συνέδρια και θεσμικές παρεμβάσεις. Ο Δήμος Αποκορώνου δεν έμεινε αδρανής. Αντιδράσαμε άμεσα, με σχέδιο, με παρεμβάσεις και με στρατηγική εξυγίανσης.

Σήμερα βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο αυτής της προσπάθειας. Η πλήρης οικονομική εξυγίανση θα έχει ολοκληρωθεί στο τέλος του 2026 — χωρίς δανεισμό και χωρίς έκτακτες επιχορηγήσεις. Αυτό ενοχλεί. Ενοχλεί γιατί αποδεικνύει ότι ο Δήμος Αποκορώνου μπορεί να σταθεί στα πόδια του, με οικονομική αυτοτέλεια και σοβαρότητα.

Ακούμε για «διπλασιασμό του κόστους καθαριότητας» και ταυτόχρονα για «έλλειψη καθαριότητας». Η πραγματικότητα είναι απλή: Ο διπλασιασμός του κόστους καθαριότητας γίνεται τώρα που τα οικονομικά του Δήμου το επιτρέπουν. Γίνεται συνειδητά, για να αναβαθμιστούν οι υπηρεσίες. Και αφορά το 2026. Τα αποτελέσματα θα αποτυπωθούν στο τέλος του τρέχοντος έτους. Το γνωρίζουν. Παρ’ όλα αυτά, επιλέγουν να δημιουργούν εντυπώσεις και να παραπλανούν.

Η ίδρυση της ΔΕΥΑ Αποκορώνου — μια απόφαση που τότε πολεμήθηκε σφοδρά — ήδη αποδίδει. Οι δημότες βλέπουν τα αποτελέσματα. Βλέπουν καλύτερη οργάνωση, διαφάνεια και σχέδιο. Και αυτό επίσης ενοχλεί.

Η Δημοτική Αρχή δεν πετά την μπάλα στην εξέδρα ούτε αλλάζει ατζέντα, δεν δειλιάζει στα δύσκολα, συγκρούεται με οργανωμένα συμφέροντα, δεν επιλέγει τη σιωπή για να είμαστε αρεστοί. Επιλέγουμε την ευθύνη.

Και τα στοιχεία είναι σαφή:

Το 2027 ο Δήμος Αποκορώνου θα διαθέτει περίπου 2.000.000 ευρώ επιπλέον στα ταμεία του, ποσό που θα κατευθυνθεί αποκλειστικά στην καθημερινότητα των πολιτών — σε υποδομές, καθαριότητα, ποιότητα ζωής. Αυτή είναι η διαφορά:

Άλλοι επενδύουν στην καταγγελία.

Εμείς επενδύουμε στη λύση.

Εκπέμπουμε σιγουριά και σταθερότητα γιατί έχουμε σχέδιο και το υλοποιούμε. Η κοινωνία γνωρίζει. Παρακολουθεί. Κρίνει. Ο Αποκόρωνας χρειάζεται ηγεσία που αντέχει την πίεση και παίρνει αποφάσεις. Και αυτή την ευθύνη την αναλαμβάνουμε καθημερινά».