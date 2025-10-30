menu
Κουκιανάκης: Η λειτουργία του Ταχυδρομείου Βρυσών δεν είναι πολυτέλεια, είναι αυτονόητο δικαίωμα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Τη σημασία του Ταχυδρομείου Βρυσών για τον τόπο και την απόφαση για την αναστολή λειτουργίας του σχολιάζει μέσω σχετικής ανακοίνωσης ο δήμαρχος Αποκορώνου Χ. Κουκιανάκης.

Όπως αναφέρει αναλυτικά:

«Η απόφαση για την αναστολή λειτουργίας του Ταχυδρομείου Βρυσών, του μοναδικού που απομένει να εξυπηρετεί το σύνολο της πρώην επαρχίας Αποκορώνου, δεν είναι απλώς μια διοικητική μεταβολή. Είναι μια σοβαρή πολιτική και κοινωνική υποχώρηση, που αγνοεί πλήρως τις πραγματικές ανάγκες μιας ζωντανής, παραγωγικής και ιστορικής περιοχής.
Μιλάμε για έναν ολόκληρο Αποκόρωνα — με δεκάδες κοινότητες, χιλιάδες κατοίκους, επιχειρήσεις, αγρότες, ηλικιωμένους, οικογένειες και πάνω από 25.000 τουριστικές κλίνες — χωρίς καμία άλλη ταχυδρομική δομή. Η λειτουργία του Ταχυδρομείου Βρυσών δεν είναι πολυτέλεια· είναι αυτονόητο δικαίωμα. Είναι η παρουσία του κράτους σε έναν τόπο που επιμένει να ζει, να παράγει και να στηρίζει την ενδοχώρα των Χανίων, όταν άλλοι τόποι αδειάζουν.
Η “αναδιάρθρωση του δικτύου” μπορεί να φαντάζει τεχνικός όρος, αλλά στην πράξη σημαίνει αποψίλωση της υπαίθρου και απομάκρυνση του πολίτη από το κράτος. Και όλοι γνωρίζουμε πως “ουδέν μονιμότερο του προσωρινού” — ειδικά όταν πρόκειται για δημόσιες υπηρεσίες που, με πρόσχημα την αποδοτικότητα, σταδιακά εγκαταλείπουν τον τόπο.
Ο Δήμος Αποκορώνου δεν αποδέχεται να μετατραπεί μια ολόκληρη επαρχία σε “λευκή ζώνη” δημόσιας παρουσίας. Δεν είναι δυνατόν, τον 21ο αιώνα, να ζητάμε από τους πολίτες να διανύουν δεκάδες χιλιόμετρα για να εξυπηρετηθούν για στοιχειώδεις ανάγκες. Απευθύνομαι προς τους Βουλευτές του Νομού Χανίων και προς τον Υπουργό Εσωτερικών και ζητώ να υπάρξει άμεση παρέμβαση. Να προστατευθεί το δικαίωμα των κατοίκων του Αποκόρωνα στην ισότιμη πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες και να διασφαλιστεί η παραμονή του Ταχυδρομείου Βρυσών σε πλήρη λειτουργία, με το απαραίτητο προσωπικό και τις υποδομές που επιβάλλουν οι πραγματικές ανάγκες της περιοχής. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να αποδέχεται σιωπηρά αποφάσεις που συρρικνώνουν τον κοινωνικό ρόλο του κράτους.
Ο Δήμος Αποκορώνου θα σταθεί με κάθε θεσμικό και πολιτικό μέσο απέναντι σε αυτή την απόφαση, γιατί η υπεράσπιση των δημοσίων δομών στην ύπαιθρο δεν είναι θέμα τοπικού συμφέροντος — είναι ζήτημα ισότητας, δικαιοσύνης και αξιοπρέπειας. Το Ταχυδρομείο Βρυσών δεν είναι απλώς μια υπηρεσία. Είναι το τελευταίο σημείο επαφής του κράτους με τον πολίτη σε μια ολόκληρη επαρχία.
Και αυτό, ο Αποκόρωνας, δεν θα επιτρέψει να χαθεί».

