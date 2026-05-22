menu
22.7 C
Chania
Παρασκευή, 22 Μαΐου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Κουκιανάκης: «Αδιαπραγμάτευτο το μέλλον του Αποκόρωνα»

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Μήνυμα ότι «το μέλλον του Αποκόρωνα είναι αδιαπραγμάτευτο» στέλνει ο δήμαρχος Χαράλαμπος Κουκιανάκης, με αφορμή τη δημόσια παρουσίαση και η ομόφωνη αποδοχή του τελικού παραδοτέου της ερευνητικής μελέτης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου σχετικά με τη σχεδιαζόμενη γραμμή υψηλής τάσης Χανιά–Δαμάστα.

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε παρουσία πλήθους πολιτών, εκπροσώπων επιστημονικών και παραγωγικών φορέων το βράδυ της Πέμπτης στον Αποκόρωνα και η μαζική συμμετοχή του κόσμου απέδειξε ότι το ζήτημα αυτό αφορά,την ίδια την ταυτότητα, το περιβάλλον, την ιστορία και το μέλλον του Αποκόρωνα και συνολικά της Κρήτης.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του Δήμου «οι εξαίρετοι καθηγητές και η ερευνητική ομάδα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου παρουσίασαν μια τεκμηριωμένη, επιστημονικά άρτια και απολύτως σοβαρή μελέτη, η οποία καταρρίπτει ουσιαστικά κρίσιμους ισχυρισμούς του ΑΔΜΗΕ και αναδεικνύει τα σοβαρά κενά και τις αδυναμίες μιας διάτρητης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Η μελέτη αποδεικνύει ότι υπήρχαν και υπάρχουν εναλλακτικές δυνατότητες όδευσης, οι οποίες δεν εξετάστηκαν με την απαιτούμενη σοβαρότητα, ενώ παράλληλα επιβεβαιώνει τις σοβαρές επιπτώσεις που μπορεί να προκληθούν στο φυσικό περιβάλλον, στους οικισμούς, στον πρωτογενή τομέα, στον τουρισμό και συνολικά στη βιωσιμότητα του τόπου μας.

Ο Δήμος Αποκορώνου από την πρώτη στιγμή στάθηκε με καθαρή θέση απέναντι σε μια επιλογή που αγνοεί τη βούληση της τοπικής κοινωνίας και υποτιμά την αξία αυτού του τόπου».

Ο Δήμαρχος Αποκορώνου Χαράλαμπος Κουκιανάκης δήλωσε:«Δεν συναλλασσόμαστε.

Δεν σιωπούμε.Δεν διαπραγματευόμαστε το μέλλον του Αποκόρωνα. Στεκόμαστε με ευθύνη απέναντι στους ανθρώπους αυτού του τόπου, απέναντι στην ιστορία του και απέναντι στις επόμενες γενιές. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και στους θεσμούς της Ελληνικής Πολιτείας και ευχόμαστε το ζήτημα να επιλυθεί μέσα από θεσμικές διαδικασίες, με σεβασμό στην επιστημονική αλήθεια, στο περιβάλλον και στην κοινωνία. Γιατί όλοι γνωρίζουν ότι ο Αποκόρωνας είναι ένας τόπος με βαθιά ιστορική μνήμη, αξιοπρέπεια και ψυχή. Και κανείς δεν θα ήθελε να φτάσει η στιγμή που θα χρειαστεί να μιλήσει δυναμικά η Αποκορωνιώτικη φωνή και η ψυχή αυτού του τόπου».

Ταυτόχρονα, προσέθεσε πως «η σημερινή συγκυρία αποτελεί και μια στιγμή ευθύνης για όλους όσοι φιλοδοξούν να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στα αυτοδιοικητικά δρώμενα του Αποκόρωνα. Σε τόσο κρίσιμα ζητήματα δεν χωρούν μισόλογα, υπεκφυγές και σιωπές.Η κοινωνία απαιτεί καθαρές θέσεις, δημόσιο λόγο και ευθύνη.Δεν μπορεί κάποιοι να απουσιάζουν όταν ο τόπος δίνει μάχη για το μέλλον του και την ίδια ώρα να κρύβονται πίσω από κόμματα, μηχανισμούς και προσωπικές ισορροπίες, περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή για να εμφανιστούν ως εκφραστές της κοινωνίας. Ο Αποκόρωνας θυμάται ποιοι στάθηκαν δίπλα του και ποιοι επέλεξαν να σιωπήσουν. Και αυτή η κοινωνία έχει μάθει να ξεχωρίζει εκείνους που αγωνίζονται για τον τόπο από εκείνους που απλώς σχεδιάζουν πολιτικές διαδρομές πάνω στις αγωνίες των ανθρώπων του».

 

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
Hania International
type museum