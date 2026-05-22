Κουκιανάκης: «Αδιαπραγμάτευτο το μέλλον του Αποκόρωνα»

Μήνυμα ότι «το μέλλον του Αποκόρωνα είναι αδιαπραγμάτευτο» στέλνει ο δήμαρχος Χαράλαμπος Κουκιανάκης, με αφορμή τη δημόσια παρουσίαση και η ομόφωνη αποδοχή του τελικού παραδοτέου της ερευνητικής μελέτης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου σχετικά με τη σχεδιαζόμενη γραμμή υψηλής τάσης Χανιά–Δαμάστα.

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε παρουσία πλήθους πολιτών, εκπροσώπων επιστημονικών και παραγωγικών φορέων το βράδυ της Πέμπτης στον Αποκόρωνα και η μαζική συμμετοχή του κόσμου απέδειξε ότι το ζήτημα αυτό αφορά,την ίδια την ταυτότητα, το περιβάλλον, την ιστορία και το μέλλον του Αποκόρωνα και συνολικά της Κρήτης.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του Δήμου «οι εξαίρετοι καθηγητές και η ερευνητική ομάδα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου παρουσίασαν μια τεκμηριωμένη, επιστημονικά άρτια και απολύτως σοβαρή μελέτη, η οποία καταρρίπτει ουσιαστικά κρίσιμους ισχυρισμούς του ΑΔΜΗΕ και αναδεικνύει τα σοβαρά κενά και τις αδυναμίες μιας διάτρητης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Η μελέτη αποδεικνύει ότι υπήρχαν και υπάρχουν εναλλακτικές δυνατότητες όδευσης, οι οποίες δεν εξετάστηκαν με την απαιτούμενη σοβαρότητα, ενώ παράλληλα επιβεβαιώνει τις σοβαρές επιπτώσεις που μπορεί να προκληθούν στο φυσικό περιβάλλον, στους οικισμούς, στον πρωτογενή τομέα, στον τουρισμό και συνολικά στη βιωσιμότητα του τόπου μας.

Ο Δήμος Αποκορώνου από την πρώτη στιγμή στάθηκε με καθαρή θέση απέναντι σε μια επιλογή που αγνοεί τη βούληση της τοπικής κοινωνίας και υποτιμά την αξία αυτού του τόπου».

Ο Δήμαρχος Αποκορώνου Χαράλαμπος Κουκιανάκης δήλωσε:«Δεν συναλλασσόμαστε.

Δεν σιωπούμε.Δεν διαπραγματευόμαστε το μέλλον του Αποκόρωνα. Στεκόμαστε με ευθύνη απέναντι στους ανθρώπους αυτού του τόπου, απέναντι στην ιστορία του και απέναντι στις επόμενες γενιές. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και στους θεσμούς της Ελληνικής Πολιτείας και ευχόμαστε το ζήτημα να επιλυθεί μέσα από θεσμικές διαδικασίες, με σεβασμό στην επιστημονική αλήθεια, στο περιβάλλον και στην κοινωνία. Γιατί όλοι γνωρίζουν ότι ο Αποκόρωνας είναι ένας τόπος με βαθιά ιστορική μνήμη, αξιοπρέπεια και ψυχή. Και κανείς δεν θα ήθελε να φτάσει η στιγμή που θα χρειαστεί να μιλήσει δυναμικά η Αποκορωνιώτικη φωνή και η ψυχή αυτού του τόπου».

Ταυτόχρονα, προσέθεσε πως «η σημερινή συγκυρία αποτελεί και μια στιγμή ευθύνης για όλους όσοι φιλοδοξούν να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στα αυτοδιοικητικά δρώμενα του Αποκόρωνα. Σε τόσο κρίσιμα ζητήματα δεν χωρούν μισόλογα, υπεκφυγές και σιωπές.Η κοινωνία απαιτεί καθαρές θέσεις, δημόσιο λόγο και ευθύνη.Δεν μπορεί κάποιοι να απουσιάζουν όταν ο τόπος δίνει μάχη για το μέλλον του και την ίδια ώρα να κρύβονται πίσω από κόμματα, μηχανισμούς και προσωπικές ισορροπίες, περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή για να εμφανιστούν ως εκφραστές της κοινωνίας. Ο Αποκόρωνας θυμάται ποιοι στάθηκαν δίπλα του και ποιοι επέλεξαν να σιωπήσουν. Και αυτή η κοινωνία έχει μάθει να ξεχωρίζει εκείνους που αγωνίζονται για τον τόπο από εκείνους που απλώς σχεδιάζουν πολιτικές διαδρομές πάνω στις αγωνίες των ανθρώπων του».