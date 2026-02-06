Κόβει πίτα το ΚΚΕ Χανίων

Η Τομεακή Επιτροπή Χανίων του ΚΚΕ οργανώνει την Δευτέρα 9 Φλεβάρη, πολιτική συγκέντρωση στο κέντρο Κανάρια στις 7:30 μ.μ.
Θα μιλήσει ο Δημήτρης Δημουλάς, μέλος του Γραφείου Περιοχής Κρήτης του ΚΚΕ.
Μετά την ομιλία θα ακολουθήσει η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Τομεακής Επιτροπής και ρεμπέτικο γλέντι με τους:
Δημήτρη Βουρλάκη ,κιθάρα-φωνή
Νάντια Πλαρινού,φωνή
Αλέξανδρος Χαλαβαζής,μπουζούκι-φωνή
