Κόστος θέρμανσης: Πού κυμαίνονται οι τιμές σε καυσόξυλα, πετρέλαιο και αέριο

Στις ορεινές περιοχές της Ελλάδας τα νοικοκυριά προετοιμάζονται για τον χειμώνα με τις αποθήκες στα Πριόνια Γρεβενών να είναι γεμάτες καυσόξυλα προκειμένου να τροφοδοτηθούν τζάκια και ξυλόσομπες.

Με την πρώτη πτώση της θερμοκρασίας άναψαν οι πρώτες σόμπες και στο Λιβάδι Ολύμπου.

Όπως είπαν οι κάτοικοι του χωριού στο ΕΡΤΝews οι σόμπες καίνε από τώρα μέχρι και τον Μάιο. Σύμφωνα με τους επαγγελματίες η ζήτηση για καυσόξυλα είναι μεγαλύτερη από πέρυσι και οι τιμές στα ίδια επίπεδα, δηλαδή ξεκινάνε από 75 έως 80 ευρώ το κυβικό.

Οι εξελίξεις στις Διεθνείς αγορές και ισοτιμία ευρώ/δολαρίου το διάστημα μέχρι τις 15 Οκτωβρίου οπότε και ξεκινάει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης θα κρίνουν την τιμή του. Με τα μέχρι τώρα δεδομένα εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί κοντά ή και κάτω από τα 1,1 ευρώ το λίτρο από 1,2 ευρώ που ξεκίνησε η περσινή χρονιά.

Ελαφρώς μειωμένη σε σχέση με τα περυσινά επίπεδα είναι προς το παρόν και η τιμή του φυσικού αερίου καθώς η χρηματιστηριακή του τιμή έχει υποχωρήσει κάτω από τα 33 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Εντός του Νοεμβρίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα των αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης που θα καλύπτει όλες τις πηγές ενέργειας ακόμη και το ηλεκτρικό ρεύμα.